Emerytura to świadczenie pieniężne, które ma zapewnić byt na starość. W Polsce mamy dwa rodzaje świadczeń emerytalnych: redystrybucyjny i kapitałowy. Ten pierwszy polega na odprowadzaniu składek przez pracownika do wspólnej puli, z której następnie wypłacane są emerytury. Gdy pracownik umiera, świadczenia przestają być wypłacane. W przypadku emerytury kapitałowej pracownik przez okres swojej aktywności zawodowej odprowadza składki na oprocentowane konto bankowe. Po przejściu na emeryturę może dysponować pieniędzmi i odsetkami, a po jego śmierci niewykorzystane zasoby dziedziczy spadkobierca.

Reklama

Jak się jednak okazuje, dotychczas dobrze działający system, zaczął szwankować. I tak za 30 lat najprawdopodobniej emerytury nie wystarczą na godne życie. Zobacz, jak zabezpieczyć się na starość już teraz!

Dlaczego emerytury będą tak niskie?

System emerytalny działa w bardzo prosty sposób. Jedni pracują, odkładając składki emerytalne i to właśnie z nich wypłacane są świadczenia dla starszych, którzy przestali być już aktywni zawodowo. Ma to sens, gdy liczba osób pracujących jest mniej więcej zbliżona do emerytów. Nasza demografia nie jest jednak taka prosta. Ludzi w wieku produkcyjnym, a więc zdolnych do pracy, jest mniej niż emerytów, a za 20-30 lat ta różnica powiększy się jeszcze bardziej! Jaki z tego wniosek? Pracowników będzie mniej, a co za tym idzie – składek również. Za to emerytów będzie więcej, a ich emerytury będą coraz niższe i niższe, tak, że o spokojnej starości chyba można już tylko pomarzyć.

Zobacz, jak wygląda przeliczenie emerytalne!

W czym tkwi sedno problemu?

Cechą większości Polaków jest narzekanie. I nie ma się co dziwić, bo niepewne jutro, które jawi się raczej jako okres smutny i szary, absolutnie nie napawa optymizmem. Za niskie emerytury w przyszłości można oczywiście obwiniać niedoskonały system emerytalny. ZUS pobiera przecież niemałe składki i oferuje ... przykrą adolescencję. Bez pieniędzy na to, co powinno się należeć, bez środków finansowych na leki, wakacje, sanatorium czy po prostu godnego życia.

Ale w przypadku braku emerytur istnieje też drugie dno. Problem tkwi w samych Polakach, nieumiejących oszczędzać, mających kłopoty finansowe, żyjących na kredytach, długach i pracujących na czarno. Polacy nie myślą przyszłościowo. Żyją tu i teraz, nie zastanawiając się, co będzie w przyszłości, a to niesie ogromne ryzyko.

Waloryzacja rent i emerytur 2016

Jak się zabezpieczyć na starość?

Aby zabezpieczyć się na starość, warto pomyśleć o tym już teraz. Nie ważne, czy masz 18, 25, 40 czy 55 lat. Wystarczy założyć konto oszczędnościowe, na którą co miesiąc wpłacisz 200 – 300 złotych. Pamiętaj, że wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Jeśli więc masz 35 lat i co miesiąc odkładać będziesz 300 zł, to zgromadzisz ok. 115 tys. Wystarczy wybrać odpowiednio oprocentowanie konto oszczędnościowe, aby kwota wyniosła nawet dużo ponad 200 tysięcy.

Średnia długość życia kobiet wynosi ok. 81 lat. Oznacza to, że na emeryturze będziesz mniej więcej 14 lat (168 miesięcy). Jeśli odłożysz zgromadzone 200 tysięcy zł na lokatę, będziesz mogła co miesiąc przez 14 lat wypłacać sobie ok. 1500 zł dodatkowej emerytury. Im wcześniej zaczniesz oszczędzać oraz im większą kwotę uda ci się odłożyć, tym więcej pieniędzy zgromadzisz na starość.

Ile musisz pracować do emerytury?

Reklama

To jednak nie koniec...

Dodatkowe 1500 zł piechotą nie chodzi i w perspektywie naprawdę niskiego świadczenia emerytalnego, jakie oferuje państwo, ta kwota nie jest bez znaczenia. Nie zapominaj jednak o rosnącej inflacji, czyli spadku wartości pieniądza, która powoduje, że za zgromadzoną sumę kupisz mniej niż za dzisiejsze 1500 zł.