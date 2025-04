Do końca ubiegłego roku obowiązywała zasada, że kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, mając 20 lat pracy, natomiast mężczyźni muszą osiągnąć 65. rok życia i potrzebują 25 lat zatrudnienia.

Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy emerytalne?



Znowelizowane przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które weszły w życie od stycznia 2013 roku, zrównują wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do jednego poziomu – 67 lat. Wydłużenie będzie następowało stopniowo o miesiąc co kwartał.

Na przykład, jeśli urodziłaś się w lutym 1953 roku, musisz pracować, aż osiągniesz 60 lat i jeden miesiąc, ale gdy na świat przyszłaś w lipcu 1953 roku, będziesz mogła przejść na emeryturę, mając co najmniej 60 lat i 3 miesiące. Oznacza to, że zakładany wiek emerytalny (67 lat) mężczyźni osiągną w roku 2020, kobiety zaś w roku 2040. Nowe przepisy emerytalne obejmują kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 roku, a także mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 roku.

Kiedy można się starać o wcześniejszą emeryturę?

Jeśli ktoś nie będzie miał sił czy zdrowia pracować do 67. roku życia, może zakończyć zatrudnienie wcześniej. Nowe przepisy emerytalne przewidują bowiem możliwość przejścia na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę. Zgodnie z nimi prawo do takiego świadczenia przysługuje:

kobietom w wieku 62 lat , które mają co najmniej 35 lat stażu ubezpieczeniowego (wlicza się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe),

, które mają co najmniej 35 lat stażu ubezpieczeniowego (wlicza się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe), mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat i mają co najmniej 40 lat pracy.

Częściowa emerytura ma stanowić 50 proc. pełnej kwoty emerytury. Pobieranie jej będzie można łączyć z pracą.

Uwaga! Nie licz na to, że ZUS automatycznie zmieni w odpowiednim czasie twoją emeryturę częściową na zwykłą. To ty będziesz musiała złożyć w tej sprawie wniosek i rozwiązać umowę z zakładem pracy (jeśli dorabiałaś na emeryturze częściowej).

Kto jest chroniony przed zwolnieniem?

Kodeks pracy stanowi, że nie można zwolnić pracownika, któremu brakuje 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli z chwilą osiągnięcia go nabyłby prawa do świadczenia. Wyjątek – bankructwo lub upadłość firmy, a także sytuacja, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia.

Co jednak z tymi, którym teraz przyjdzie pracować dłużej a są już w okresie ochronnym? Takie osoby nie muszą obawiać się zwolnienia. Ich okres ochronny zostanie wydłużony. Dotyczy to kobiet urodzonych w latach 1953–1956 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1948–1951. Dla pozostałych okres ochronny nadal będzie wynosił 4 lata, tyle, że wejdą w niego później.

Uwaga! Zakaz nie obejmuje osób, które chcą przejść na wcześniejszą emeryturę i tych, które mogą na nią przejść bez względu na wiek, np. nauczycieli.

Sprawdź, ile lat będziesz pracować!

Zobacz też:

Zadbaj o przyszłą emeryturę

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Kto dostanie zasiłek przedemerytalny?

Sprawdź, ile lat będziesz pracować!

