Jeśli jesteś szefem i masz pod sobą pracowników, na pewno zależy ci na tym, by twoi podwładni wykonywali polecenia i pracowali sumiennie, a jednocześnie nie uważali cię za wroga i tyrana. Jak pogodzić te rozbieżności? Podpowiadamy!

Idealny pracodawca powinien:

1. Ufać pracownikom

Obustronne zaufanie to podstawa w relacjach między szefem a pracownikiem. Chcesz, żeby podwładni byli lojalni i uczciwi? Sama taka bądź. Przykład idzie z góry, to zasada aktualna w każdych relacjach, nie tylko na poziomie rodzic - dziecko. Czy to znaczy, że należy dawać pracownikom maximum swobody i nie kontrolować poczynań? Absolutnie nie, ale kontrolowanie powinno odbywać się na przejrzystych i z góry ustalonych zasadach tak, by zapewnić wszystkim poczucie bezpieczeństwa.

2. Traktować wszystkich na równi

Szef nie powinien pokazywać ostentacyjnie swojej wyższości i różnicować pracowników jako ludzi na bardziej i mniej wartościowych tylko ze względu na to, jak wysokie stanowisko zajmują. Takie podejście jest nie tylko niekulturalne, lecz także źle świadczy o osobie i buduje niepotrzebne bariery.

3. Być empatyczny i wyrozumiały

Nie bądź oschła i nieczuła, chyba nie chciałabyś, żeby ciebie traktowano tak samo? Zawsze stawiaj się w pozycji innych i postaraj się ich zrozumieć. Musisz przekazać komuś krytyczną uwagę? Nie rób tego w taki sposób, by komuś dopiec i dokuczyć. Staraj się jednak, by była to krytyka konstruktywna. Zależy ci przecież na tym, by poprawić w pracy danej osoby to, co jest złe i by przyniosło to korzyść dla wszystkich, także dla firmy.

4. Ustalać priorytety

Nie myśl, że musisz zrobić wszystko sama i wszystko na już. Rób zawsze najpierw to, co jest najważniejsze i najpilniejsze. Inne, mniej skomplikowane lub mniej istotne sprawy przekazuj pracownikom. W ten sposób oni będą czuli się współodpowiedzialni za projekty, a ty będziesz odciążona od nadmiaru pracy.

5. Zadbać o miłą, ale i szczerą atmosferę

Dobry szef powinien budować komfortową atmosferę w pracy. Komfortową czyli taką, w której każdy będzie mógł podzielić się swoimi opiniami, obawami czy pomysłami bez obawy, że zostanie wyśmiany lub nawet wyszydzony.

6. Jasno komunikować, co ma na myśli

Jeśli chcesz mieć pewność, że pracownicy rozumieją twój komunikat, musisz o to zadbać. Najlepiej mów wszystko, co ważne 3 razy. To naprawdę potrzebne. Za pierwszym razem po prostu zakomunikuj, że oczekujesz, że będzie zrobiona dana rzecz. Później powtórz to raz jeszcze z bardziej szczegółowym wyjaśnieniem. Na koniec powtórz jeszcze w formie podsumowania, co jest w danym projekcie najważniejsze. Jeśli zastosujesz się do tej zasady, będziesz miała pewność, że każdy zrozumiał twoje polecenie, a ewentualny brak wykonania będzie wynikał z lenistwa lub złego zorganizowania.

7. Pielęgnować mocne strony swoje i pracowników

Buduj silną pozycję zespołu. Idealny szef powinien być też w pewnym stopniu psychologiem i wyczuwać, w jakich dziedzinach pracownicy sprawdziliby się najlepiej, jakie są ich mocne strony i cechy charakteru, które przyniosą korzyść na danym polu firmy.

