Feng shui to starochińska sztuka porządkowania otoczenia, która umiejętnie stosowana, może zapewnić powodzenie we wszystkich dziedzinach życia. Według Chińczyków w świecie, który nas otacza rządzi energia zwana chi. Trzeba zadbać, by krążyła we właściwy sposób, wówczas zapewni nam pomyślność we wszystkim co nas dotyczy. Wierzyć nie wierzyć? Spróbować można!

Reklama



10 zasad feng-shui, które zapewnią ci przypływ gotówki

1. Zawsze opuszczaj klapę od sedesu

Choć brzmi to zabawnie Chińczycy wierzą, że jeśli klapa pozostanie otwarta zła energia może sprawić, że twój dorobek spłynie wraz ze ściekami.



2. Zamykaj drzwi do łazienki i toalety

Nie umieszczaj też w tych pomieszczeniach zbyt wielu przedmiotów, bo wówczas grozi ci deficyt energii i zaczniesz mieć kłopoty finansowe.



3. Nie zostawiaj niedokręconych kurków, z których kapie woda, napraw przeciekający kran

Wraz z wodą (symbolem dobrobytu) wyciekają z domu pieniądze.



4. Jeśli masz ogródek załóż w nim choćby najmniejsze oczko wodne



Koniecznie jednak przed domem. W domu możesz postawić akwarium ze złotą rybką. Chińczycy mają szczególny stosunek do wody. Uważają, że ma ona potężny wpływ na pomyślność w życiu człowieka.



5. Wybieraj meble bez kantów

Łagodne linie przedmiotów przyciągają pieniądze, a ostre krawędzie "odganiają" je. Niekorzystną energię ostrych kątów możesz powstrzymać ustawiając w ich pobliżu rośliny.



6. Zawieś w mieszkaniu wizerunek ryby lub jelenia

Przynoszą szczęście. Symbolizują powodzenie i dostatek.



7. Postaw na biurku srebrny lub mosiężny przedmiot (np. srebrną kulę)

Błyszczące bibeloty aktywizują pozytywną energię i sprzyjają interesom.



8. Zadbaj, aby w pokoju, w którym pracujesz znalazł się jakiś czerwony akcent

Czerwień jest uważana za wyjątkowo korzystną i przynoszącą szczęście barwę. Dlatego w Chinach panna młoda przywdziewa szkarłatną szatę, ojciec nowo narodzonego chłopca rozdaje czerwone jajka, a pieniężne podarunki z okazji chińskiego Nowego Roku ofiarowywane są w czerwonych kopertach.



9. Zasadź w ogródku peonie i lilie

Jeśli nie masz ogrodu postaw je w wazonie, możesz też powiesić obraz przedstawiający te kwiaty. Wzmocnisz w ten sposób działanie dobrej energii.

Reklama



10. Pieniądze trzymaj w czerwonym portfelu

Ten kolor sprawi, że nigdy nie będzie on pusty. Uda ci się też rozważniej zarządzać gotówką.