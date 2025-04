Chińczycy wierzą, że otoczenie, w jakim człowiek przebywa (a ściślej mówiąc, energia, która nieustannie wokół krąży), wpływa na jego los. Stworzyli więc feng shui, czyli niezwykłą, ale praktyczną sztukę aranżacji wnętrz, która ma zapewnić pomyślność we wszystkich dziedzinach życia. Według niej nawet niewielkie zmiany, np. pozbycie się zbędnych szpargałów czy przestawienie mebli, mogą dać zadziwiające rezultaty. To brzmi nieprawdopodobnie, ale naprawdę działa.

Reklama

Feng shui: siatka bagua

Kluczem do poznania sekretów sztuki feng shui jest siatka bagua. Dzieli ona mieszkanie na strefy odpowiadające różnym dziedzinom naszego życia. Nałożona na plan domu pokazuje, gdzie warto coś zmienić, by odmienić swój los.

Odwzoruj na kartce plan mieszkania. Wpisz go w prostokąt. Połóż na stole w ten sposób, by drzwi wejściowe były skierowane w twoją stronę. Nanieś na plan strefy bagua (patrz rysunek), tak by środek diagramu pokrywał się ze środkiem mieszkania. Teraz sprawdź, za co odpowiadają poszczególne pomieszczenia. Jeśli uważasz, że np. masz za mało pieniędzy lub ostatnio zbyt często się kłócisz z domownikami, możesz spróbować coś zmienić, umieszczając w strefach odpowiedzialnych za finanse i relacje z bliskimi właściwe przedmioty, tzw. remedia.

Zmiany wprowadzaj jednak powoli i stopniowo. Zbyt radykalne mogą wywołać zawirowania w twoim życiu, z którymi nie dasz sobie rady. Siatkę możesz nakładać też na poszczególne pokoje.

Feng shui w kuchni

Kuchnia to według feng shui serce domu, w którym przygotowujemy posiłki dające nam życiową energię. Warto dbać, by była jasna, czysta i dobrze oświetlona. Polecanym kolorem jest biel, a także różne odcienie beżu i kremowego.

Najlepiej gdy kuchenka znajduje się z dala od lodówki i zlewu. Symbolizują one bowiem dwa przeciwstawne żywioły: ogień i wodę.

Zlewozmywak powinien być zamontowany przy oknie z ładnym widokiem.

Zadbaj o okrągły lub owalny stół i wygodne krzesła z wysokim oparciem.

Zamykaj drzwi, by nadmiar energii nie krążył po mieszkaniu, a noże trzymaj w szufladach.

Feng shui w salonie

Pokój, w którym odpoczywamy, powinien mieć spokojny wystrój i stonowane kolory: żółcie, zielenie. Zbyt nowoczesne wnętrza z prowokującymi dziełami sztuki nie sprzyjają relaksowi i są męczące.

Nie zapomnij jednak o ponadczasowych roślinach doniczkowych: grubosz, czyli drzewko szczęścia z pewnością pomoże ci odnaleźć spokój ducha.

Kanapę postaw w głębi pokoju , by energia wpływająca przez drzwi nie kierowała się bezpośrednio na siedzącą tam osobę.

, by energia wpływająca przez drzwi nie kierowała się bezpośrednio na siedzącą tam osobę. Wybierz klasyczne fotele, które tworzą dobrą energię.

Jeśli w pokoju jest ciemno, postaw dodatkową lampę, aby oświetlenie całej jego powierzchni było równomierne.

W oknie powieś zasłony przepuszczające nieco światła.

Połóż dywan z naturalnej tkaniny.

Feng shui w sypialni

W łóżku spędzamy około 1/3 życia, więc według feng shui sypialnia zajmuje szczególne miejsce w domu. Zwłaszcza ważne jest ustawienie mebla do spania - powinien mieć z tyłu ścianę, a przed sobą wolną przestrzeń. Nawet według feng shui w sypialni konieczne są rośliny oczyszczające powietrze. Delikatny skrzydłokwiat sprawi, że będziesz spać lepiej.

Wybierz łóżko zrobione z ciepłych materiałów. Metal jest zimny i ma nie zawsze dobre właściwości energetyczne.

Zrezygnuj z dużych luster, które odbijają twoją śpiącą postać. Będą zakłócać sen, działając jak stale włączony reflektor energii.

Przy łóżku postaw niskie szafeczki, a po jego lewej stronie wysoki mebel, np. szafę.

Pościel, narzuta i dywan powinny być zrobione z naturalnych materiałów.

Feng shui w łazience

Łazienka powinna zapewniać poczucie bezpieczeństwa i prywatności. Według feng shui najkorzystniejsze kolory do łazienki to błękit, biel, jasnozielony. Nie bez znaczenia będą tu nawet najmniejsze szczegóły. Ręczniki z naturalnych materiałów są bardziej przyjazne nie tylko dla środowiska i twojej skóry, ale i dla pozytywnej energii w domu.

Nie wieszaj lustra naprzeciwko drzwi lub okna – tak umieszczone zakłóca przepływ energii. Idealnym wyborem będzie okrągłe lustro - największy hit ostatnich miesięcy.

Zawsze zamykaj klapę od sedesu.

Wyłóż ściany i podłogę glazurą - stworzy zaporę dla rur, którymi płyną nieczystości.

Suszarkę i inne urządzenia trzymaj w szafkach.

Treść została pierwotnie opublikowana 17.01.2007 r

Reklama

Czytaj także:

To najmodniejszy kolor frontów kuchennych w tym roku. Zobacz 3 zjawiskowe kuchnie w tym kolorze

Myślisz, że róż w kuchni nie może wyglądać dobrze? Te różowe wnętrza zachwycają

Naukowcy stworzyli kolor farby, który może zastąpić... klimatyzację