Może my nie wszystkie pamiętamy, że 30. września to męskie święto. Ale twoi koledzy z pracy na pewno od rana jutro będą o tym myśleć. Na pewno będzie im bardzo miło, jeżeli wraz z koleżankami uczcicie jakoś męską część waszej drużyny. Zobacz, jak można zorganizować Dzień Chłopaka w pracy.

Pomysłów może być wiele, wszystko zależy od inwencji twórczej damskiej części załogi w firmie. Pamiętaj jednak, żeby to święto uhonorować w sposób symboliczny, nie są to przecież niczyje urodziny ani jubileusz pracy zawodowej. Takie święta, jak Dzień Chłopaka powinny być obchodzone z humorem i z umiarem.Niech to będzie miły akcent w ciągu dnia, a nie wielkie przyjęcie.

Jakie sposoby na świętowanie Dnia Chłopaka w pracy są najbardziej odpowiednie?

Wierszyk

Możecie wraz z koleżankami napisać i później rozesłać w firmie chłopakom wiersz, w którym opiszecie w zabawny sposób każdego z nich. Możecie np. pochwalić ich najlepsze cechy albo stworzyć śmieszne karykatury. Niech jednak nie będą obraźliwe, w końcu ma im to przynieść radość, a nie złość czy smutek.

Mały gadżet

Innym pomysłem, który wymaga już od was niewielkiego nakładu finansowego, jest wręczenie kolegom jakiegoś drobnego upominku, np. modelu auta, kubka ze zdjęciem, kalendarza na biurko, podkładki pod myszkę. Takich gadżetów jest obecnie na rynku całe mnóstwo. Nawet jeśli same nie macie pomysłów, co to mogłoby być, wybierzcie się do sklepu albo poszukajcie w Internecie. Na pewno coś was zainspiruje.

Słodkości

Kolejnym dobrym pomysłem jest zakup czegoś słodkiego. Przy tej okazji można zrobić jakieś krótkie, kilkuminutowe spotkanie całego zespołu, wybrać ochotniczkę, która złoży kolegom życzenia i poczęstować wszystkich pysznym ciastem. Zamiast ciasta można przygotować cukierki, np. z fajnymi cytatami, sentencjami albo ze śmiesznymi tekstami kolegów. Można też zamiast tekstu udekorować zdjęcia zdjęciami. Musisz jednak pamiętać, że na przygotowanie takich słodkości potrzeba trochę czasu. Jeżeli więc nie masz wolnego popołudnia lub koleżanki nie są w stanie pomóc ci w zrobieniu takich cukierków, wybierz coś innego.

