Odmawianie, szczególnie szefowi albo koledze z pracy, nie jest proste. Zwykle obawiamy się, że nasze "nie" zostanie uznane za wyraz braku kultury osobistej lub też boimy się, że ktoś uzna nas za niekoleżeńskich. Często jednak osoby, które nie umieją być asertywne, bywają wykorzystywane. Problem pojawia się, gdy w ciągu twojej pracy, zamiast zajmować się własnymi zadaniami, pomagasz innym i sama nie wyrabiasz się z własnymi obowiązkami. Poznaj 5 kroków, dzięki którym skutecznie nauczysz się mówić "nie’’.

1. Nie dam rady

Amerykańscy badacze etykiety i protokołu dyplomatycznego dowiedli, że najlepszą formą odmawiania bywają słowa "Nie dam rady". Ten neutralny zwrot nikogo nie obrazi i na pewno nie sprawi, że ktoś uzna cię za niekoleżeńską osobę.

2. Nie tłumacz się

Pamiętaj, że tylko winni się tłumaczą. Jeśli nie masz czasu, aby pomóc koleżance w jej pracy, nie musisz jej tego wyjaśniać, ponieważ do twoich obowiązków nie należy pomaganie. Zamiast wylewnych przeprosin, zwyczajnie odmów.

3. Pomogę, ale ...

"Jak skończę pisać maila / robić kosztorys / wypełniać ten dokument ... to ci pomogę." Absolutnie nie możesz być na każde zawołanie, bo jeśli raz odmówisz, spotka się to ze zdziwieniem, a nawet zniesmaczeniem. Nie pozwól, aby inni uznali, że twoim obowiązkiem jest wykonywanie ich pracy. Zamiast tego ustal wyraźne zasady: pomagam, ale tylko wtedy, gdy mam na to czas i ochotę.

4. Szczera rozmowa

Czasem warto szczerze powiedzieć szefowi lub kolegom z pracy, że nie jesteś w stanie im pomóc lub zostać po godzinach, ponieważ masz inne plany lub zwyczajnie nie masz czasu.

5. Odrobina egoizmu

W korporacjach i wielkich firmach często występującym zjawiskiem jest tzw. wyścig szczurów. Pracownicy rywalizują ze sobą i dbają wyłącznie o samych siebie. Ty też powinnaś pozwolić sobie na trochę egoizmu. Zanim Pomożesz innym, pomyśl o sobie i o swojej pracy.