Twoje dziecko już od września zaczyna szkołę? Na pewno jest to ważny czas dla was obojga, musicie przyzwyczaić się do wielu zmian i nowych obowiązków. Dodatkowo czeka cię inne wyzwanie - wyprawka szkolna może naprawdę dużo kosztować. Sprawdź, co musisz kupić dziecku na pewno, a co stanowi wydatki dodatkowe.

Must have pierwszoklasisty

Plecak lub tornister

Przede wszystkim twój uczeń musi mieć gdzie przechowywać swoje akcesoria. Plecak musi być wygodny, najlepiej, gdyby miał usztywniane plecy. Dobrze by było, żeby był też wytrzymały i nieprzemakalny - sprawdź jakość materiału, suwaki, wykonanie. W drugiej kolejności dla ciebie będzie to, co dla dziecka stanowi priorytet - kolor i wzór plecaka. Jeśli nie jest to dla ciebie kłopot, warto wybrać coś, co spodoba się twojemu dziecku. Niech jego szkolny start miło mu się kojarzy.

Ceny plecaków zaczynają się od kilkudziesięciu złotych, ale są też dużo droższe. Nie warto wydawać jednak zbyt dużej sumy, zwłaszcza dla małego ucznia, z pewnością za rok w modzie będzie co innego, a pewnie nie chciałabyś kupować każdego roku plecaka za 500 zł.

Akcesoria papiernicze

Tak naprawdę możesz wejść do każdego sklepu papierniczego i kupić wszystko co oferuje. Z pewnością dziecko wykorzysta:

bloki rysunkowe , techniczne

, techniczne bloki z kolorowymi kartkami,

papier kolorowy ,

, papier samoprzylepny

zeszyty w kratkę, w linię

notes

dzienniczek ucznia

okładki na książki i zeszyty

Tak naprawdę to, ile wydasz na artykuły papiernicze, zależy od ciebie. Przydadzą się każde ilości i przeróżne wersje kolorowych akcesoriów. Na pewno na początek musisz mieć na ten cel ok. 50-100 zł.

Akcesoria biurowe

Twój uczeń musi trenować zdolności manualne, dlatego na pewno w szkole będzie lepił, malował, rysował, kolorował, wycinał, przyklejał. Musisz zatem kupić wszystko to, co będzie niezbędne, czyli:

farby,pędzle, kubeczek

długopisy kolorowe , pióro

, pióro kredki, flamastry

ołówek , gumka, temperówka

, gumka, temperówka plastelina, podkładka

bibuła

nożyczki

piórnik

Ceny tych akcesoriów kształtują się bardzo różnie. Wpływa na nie nie tylko marka, lecz także jakość produktów. Za wszystko będziesz musiała wydać ok. 100-200 zł.

Książki

Oczywiście zestaw podręczników jest najważniejszym wydatkiem, jaki muszą ponieść rodzice ucznia. Niestety od kilku lat jest też największym wydatkiem. Zwłaszcza w pierwszej klasie zestaw podręczników może kosztować naprawdę dużo, ponieważ wiele książek musi być nowych ze względu na to, że dzieci samodzielnie je uzupełniają. Pełen zestaw podręczników dla ucznia pierwszej klasy to koszt ok 200-300 zł, w zależności od cen w księgarni, wydawnictwa i tego, czy nauczyciel będzie wymagał zestawu zupełnego czy nieco go uszczupli.

Mundurek

Po latach znowu w polskich szkołach zagościły mundurki. Niezależnie od tego, czy jesteś ich fanką czy przeciwniczką, twoje dziecko musi być odpowiednio ubrane. Ceny mundurków są chyba najbardziej nieprzewidywalne. Wybiera je szkoła, do której posyłasz dziecko. W niektórych szkołach obowiązkowe są jedynie identyczne kamizelki, i tu koszty będą niższe, a w innych są to pełne stroje - zestaw bluzka, bluza, spódniczka lub spodnie. Taki komplet kosztuje ok. 100-200 zł. Tę wysoką cenę rekompensuje fakt, że nie będziesz musiała kupować dziecku już innych ubrań do szkoły.

Inne potrzebne wydatki:

kapcie

worek na buty

strój na gimnastykę

śniadaniówka

