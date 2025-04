Wiele czynników wpływa na to, że ludzie mieszkający w jednych państwach są bogatsi niż inni. Mają np. lepsze warunki geograficzne, polityczne, ale także społeczne. Nie bez przyczyny mówi się o stereotypie Niemca, który dba o porządek i zorganizowanie czy Japończyka ceniącego pracę i wysoką jakość.

Mentalności prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie całkowicie zmienić, ale możemy zrobić coś, co podniesie nasze szanse na zostanie milionerami. Jeżeli marzysz o obrzydliwym bogactwie, może czas pomyśleć o przeprowadzce do jednego z poniższych państw.

Kraje, w których żyje najwięcej milionerów:

Co jakiś czas przeprowadzane są badania, które mają dać nam dane liczbowe dotyczące tego, gdzie na świecie ludziom żyje się faktycznie najlepiej i najwygodniej. Od lat w tych rankingach Polska niestety nie ma swojej pozycji. Liczymy na to, że wreszcie się to zmieni i zostaną spełnione obietnice, że nasz kraj stanie się istnym eldorado. Na razie jednak kraje z największą liczbą milionerów to:

Miejsce 10.: Szwajcaria - 2 proc.

- 2 proc. Miejsce 9.: Kanada - 3 proc.

- 3 proc. Miejsce 8.: Australia - 3 proc.

- 3 proc. Miejsce 7.: Chiny - 3 proc.

- 3 proc. Miejsce 6.: Włochy - 4 proc.

- 4 proc. Miejsce 5.: Niemcy - 5 proc.

- 5 proc. Miejsce 4.: Wielka Brytania - 6 proc.

- 6 proc. Miejsce 3.: Francja - 8 proc.

- 8 proc. Miejsce 2.: Japonia - 13 proc.

- 13 proc. Miejsce 1.: USA - 39 proc.*

*procenty wskazują na to, jaki odsetek wszystkich milionerów na świecie zamieszkuje dany kraj.

USA wciąż królują

Niesłabnące od lat zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi nie może dziwić, zważywszy na powyższy ranking. Prawie połowa wszystkich światowych milionerów to Amerykanie. Należy jednak pamiętać, że obecnie kraje azjatyckie znacząco rosną w siłę i być może ta dotąd nieprzerwana hegemonia USA zostanie w końcu przerwana.

