Uwielbiasz pisać ciekawe opowiadania do Internetu? A może interesujesz się modą, gotowaniem, podróżami? Na swojej pasji możesz zacząć zarabiać. Załóż blog i pozwól, żeby praca stała się dla ciebie prawdziwą przyjemnością. Coraz więcej osób prowadzi już swój blogowy biznes. Może też powinnaś zacząć?

Co zrobić, żeby zacząć zarabiać na blogu?

Staraj się, żeby wpisy były jak najbardziej profesjonalne.

Pisz regularnie.

Zadbaj o jakość tekstów również pod względem edytorskim.

Wybieraj chwytliwe tematy.

Jeśli masz talent, wykorzystaj go, niech czytelnicy nie mogą oderwać się od twojego blogu.

Postaraj się o dużą liczbę komentarzy, a przede wszystkim odsłon.

Rozreklamuj siebie, blog osoby znanej jest dużo bardziej poczytny.



Jak przyciągnąć reklamodawców?

Wszystkie te czynności, które są wypisane powyżej, są bardzo ważne, jeśli chcesz zacząć zarabiać na swoim blogu. Reklamodawcy na pewno nie będą chcieli nawiązać z tobą współpracy, jeśli jedynymi czytelnikami twoich wpisów będą rodzina i przyjaciele. Jeżeli jednak zobaczą, że twój blog wygląda naprawdę dobrze, a do tego ma mnóstwo odsłon, być może nawet sami zaczną zgłaszać się do ciebie z propozycjami współpracy. Szczególnie prawdopodobne jest to w przypadku, kiedy ich produkt będzie współgrał z tematyką prowadzonego przez ciebie blogu.

W jaki sposób na blogu reklamowane są produkty?

Sposobów na umieszczanie reklam w blogu jest kilka. Najpopularniejszy to taki, kiedy reklama otacza twój tekst, wisi gdzieś z boku, na górze lub na dole strony. Innym sposobem jest taki, który bardziej angażuje ciebie w promocję danego produktu. Polega on na tym, że ty sama piszesz o danym produkcie, zachęcając do jego nabycia. Taka reklama jest nieco bardziej ukryta, stanowi twoją recenzję produktu.

Ile można zarobić na blogu?

Sprawa zarobków wygląda bardzo różnie. Na pewno nie jest tak, jak może ci się to wydawać, że prowadzenie blogu zajmuje ci godzinę dziennie i masz z tego 2 tys. zł miesięcznie. Jeśli blog ma stanowić twoje stałe i jedyne źródło dochodu, musisz traktować go jak biznes i odpowiednio dużo czasu mu poświęcać.

W najgorszym wypadku, prowadząc np. blog o modzie, możesz dostawać "zapłatę" w postaci produktów danej firmy. Takie bartery są oczywiście przydatne, ale z pewnością wolałabyś, aby twoja wypłata spływała na konto.

Z wypowiedzi blogerów wynika, że zarabiają oni średnio 2-4 tys. zł brutto miesięcznie. Aby jednak osiągnąć taki pułap, należy najpierw zadbać o wyrobienie się własnej marki, czyli przemęczyć się prowadząc blog za darmo.

Najlepiej na pisaniu blogów wychodzą oczywiście gwiazdy. Te nie muszą się nawet specjalnie starać o to, co piszą, dla ciekawych czytelników ważne jest to, że w ogóle piszą. Jak do tego dorzucają jeszcze własne zdjęcia, to już w ogóle czytelnictwo ich blogów wzrasta diametralnie.

Zalety tworzenia blogu

Pracujesz, kiedy chcesz.

Pracujesz, jak długo chcesz.

Pracujesz, gdziekolwiek jesteś.

Piszesz o czymś, co naprawdę lubisz.

Masz satysfakcję, jeśli masz dużo czytelników i ich reakcje na twoje wpisy są pozytywne.

