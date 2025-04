Każdy, kto uzyskał w 2015 roku jakiś dochód, musi rozliczyć się z urzędem skarbowym. Ostateczny termin, do kiedy PIT należy złożyć, zależy od tego, z jakiego tytułu pochodzą dochody. Dla większości z nas jest to jednak data 30 kwietnia. Niezależnie od tego, czy składamy PIT osobiście w urzędzie, czy wysyłamy go przez internet, musimy pamiętać o tym, by nie przekroczyć tego terminu.

Reklama

Warto też nie zwlekać do ostatniego dnia, zwłaszcza gdy składamy PIT osobiście w urzędzie, ponieważ wtedy z reguły są największe kolejki. Na ewentualny zwrot podatku w takim przypadku również będziemy musieli czekać dłużej, gdyż urzędy będą miały więcej deklaracji podatkowych do rozpatrzenia naraz.

Terminy, do kiedy PIT należy złożyć, w zależności od rodzaju formularza:

PIT należy złożyć do 1 lutego, gdy rozliczamy się za pomocą formularza:

PIT-16A - karta podatkowa;

PIT-19A - duchowni;

PIT-28 - ryczałt.

PIT należy złożyć do 29 lutego, gdy rozliczamy się za pomocą formularza:

PIT-40 - za pracownika;

PIT-40A - ZUS za świadczeniobiorcę.

PIT należy złożyć do 2 maja, gdy rozliczamy się za pomocą formularza:

PIT-36 - działalność gospodarcza;

PIT-36L - podatek liniowy;

PIT-37 - praca, ale nie własna działalność;

PIT-38 - papiery wartościowe lub udziały w spółkach;

PIT-39 - nieruchomości.

Daty te w praktyce są ruchome, ponieważ zawsze musi być to dzień roboczy i jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w weekend, PIT można złożyć w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca.

Jeśli zdecydujemy się jednak, że rozliczymy nasze dochody za 2015 dopiero w ostatniej chwili, pamiętajmy, żeby zrobić to nie później niż do 23.59 ostatniego dnia, do kiedy jest taka możliwość. Za złożenie PIT-u po terminie lub całkowite zaniechanie tego obowiązku, grożą nam skutki prawno-finansowe.

Reklama

Zobacz też:

Skutki niezłożenia PIT-u w terminie

Jak skorygować deklarację podatkową?

Ulgi na dzieci w rozliczeniu za 2014 rok