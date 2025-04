Te z was, które złożyły już deklarację podatkową i rozliczyły dochody z 2014 roku, zastanawiają się pewnie, ile czasu muszą czekać na zwrot podatku, jeśli taki wyszedł w rozliczeniu. Jeśli okazało się po wypełnieniu PIT-u, że od naszych zarobków został odprowadzony zbyt duży podatek, zostanie nam on zwrócony. Pytanie tylko kiedy.

Po jakim czasie następuje zwrot nadpłaconego podatku?

To, kiedy nadpłacony podatek zostanie ci zwrócony, zależy od tego, kiedy złożyłaś deklarację podatkową i czy zrobiłaś to poprawnie. W przypadku, gdy złożysz deklarację podatkową do urzędu skarbowego od razu poprawnie, masz pewność, że zwrot podatku otrzymasz nie później niż po 3 miesiącach od złożenia deklaracji. To oznacza, że jeśli ktoś złoży deklarację w ostatnim możliwym dniu, tj. 30 kwietnia, otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty nie później niż z końcem lipca.

Sytuacja może się nieco skomplikować, jeśli w pierwszej deklaracji popełnimy jakiś błąd lub nie wypełnimy wszystkich pól. Wówczas trzeba będzie dokonać korekty deklaracji, a na zwrot podatku poczekamy kolejne 2 lub 3 miesiące, w zależności od tego, kiedy dokonaliśmy korekty.

Deklaracje złożone przez Internet a w sposób tradycyjny na papierze

Wiele osób rozlicza się z urzędem skarbowym przez Internet, co jest oczywiście prostsze i szybsze, ale daje też poczucie, że zwrot przyjdzie szybciej. Tak jednak wcale nie musi być. Urzędy mają ustawowo 3 miesiące na wysłanie nam zwrotu podatku, niezależnie od tego, czy rozliczyliśmy się online czy tradycyjnie w okienku w urzędzie.

Faktycznie często deklaracje rozliczane internetowo sprawdzane są w urzędach szybciej i zwrot podatku również następuje szybciej, jednak nie ma na to reguły. Wszystko zależy od tego, jak bardzo urzędy obłożone są deklaracjami podatkowymi w danym czasie. Im zatem później się rozliczymy, tym możemy na zwrot podatku czekać dłużej, ponieważ wówczas do urzędów będzie napływać więcej PIT-ów.

Zwrot na konto szybszy niż przekazem pocztowym

Najszybciej zwrotu nadpłaconego podatku możemy się spodziewać w przypadku, gdy w deklaracji podamy numer konta, na jaki ma być on przelany. Jeżeli natomiast urząd skarbowy ma nam przesłać zwrot podatku pocztą, automatycznie sami sobie wydłużamy czas oczekiwania na jego otrzymanie. Dużo szybciej bowiem dojdzie przelew bankowy niż pocztowy przekaz.

Termin zwrotu podatku sprawdzisz w Internecie

W kilku województwach urzędy skarbowe mają na swoich stronach internetowych dostępną funkcję "zwroty". Pozwala ona na sprawdzenie, kiedy otrzymamy zwrot podatku. Niestety nie jest ona dostępna na razie we wszystkich urzędach, ale np. w woj. śląskim, mazowieckim i pomorskim działa bardzo dobrze. Wystarczy wejść w odpowiednią zakładkę na stronie, wpisać kilka danych, w tym NIP/PESEL, kwotę przychodu za rok 2014 oraz przepisać kod zabezpieczający z obrazka, by dowiedzieć się, kiedy urząd prześle nam zwrot podatku za 2014 rok.

