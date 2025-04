Studia minęły, dyplom „magistra” już dawno zdobi naszą ścianę, a wielu z nas mimo wszystko chce pozostać w tych pierwszych pracach. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie chcemy szukać ofert adekwatnych do naszego wykształcenia?

Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele; oto kilka z nich:

Przyzwyczajenie i wygoda

Te wszystkie lata zrobiły swoje. Przywiązałeś się do ludzi z którymi pracujesz, do zasad panujących w danym miejscu zatrudnienia i do wysokości pensji. Nie chcesz szukać nowych ofert, gdyż wiązałoby się to z dodatkowym stresem. Jest Ci dobrze tu gdzie jesteś, więc po co to zmieniać?

Nienormowany czas pracy

Zaletą „luźnego” zawodu jest także możliwość ustalania grafiku z tygodnia na tydzień. Nie musisz pracować codziennie, a do tego możesz sam wybierać godziny.

Wolny umysł

Gdy jesteś pracownikiem call center, nie musisz zabierać pracy do domu! Wychodzisz z biura i reszta dnia należy do Ciebie.

Prace tego typu to doskonałe rozwiązanie przede wszystkim dla studentów, dlatego też firmy poszukują właśnie osób studiujących.

Młodzi ludzie zazwyczaj nie mają również zbyt dużych wymagań co do pensji.

Poza tym dobrze wiedzą, że bez wykształcenia nie znajdą lepszej oferty. I tak to się zwykle zaczyna. Mimo ukończenia szkoły wyższej, wielu z nas woli pozostać na bezpiecznym, stałym stanowisku niż rejestrować się w urzędzie pracy.

Czy to dobry wybór? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy człowiek ma inne potrzeby, dla jednych priorytetem będzie kariera zawodowa, a dla innych spokojne, bezstresowe życie.

Żadna praca nie hańbi, najważniejsze jest, aby znaleźć swoje miejsce w świecie i mieć satysfakcję albo z wykonywanego zawodu, albo z przywilejów jakie daje nam nasza praca.