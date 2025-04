Zgłosiłaś sprawę do zakładu ubezpieczającego i otrzymałaś decyzję odmowną? Nie musisz się obawiać, że poniesiesz całe koszty naprawy pojazdu, remontu mieszkania czy leczenia szpitalnego. Zobacz, co zrobić, gdy wydana zostanie odmowa.

1. Zapoznaj się z treścią decyzji

Zanim zadzwonisz na infolinię swojego zakładu ubezpieczającego albo udasz się do siedziby twojej ubezpieczalni, pełna wyrzutów i pretensji, dokładnie przeanalizuj treść dokumentu. Znajdziesz tam wyjaśnienie, które pomoże ci w dalszych działaniach, np. złożeniu odwołania.

2. Sprawdź, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty

Częstą przyczyną wydania decyzji odmownej jest niepełna dokumentacja. Pamiętaj, że ubezpieczyciel wypłaci świadczenie tylko wtedy, gdy przedstawisz wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku szkód komunikacyjnych są to najczęściej dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy, oświadczenie sprawcy i notatka policyjna. W sprawach, które dotyczą uszczerbku na zdrowiu podstawą jest karta choroby i dokumenty z procesu leczenia. Na decyzji na pewno pojawi się informacja o przyczynie odmowy. Jeśli to brak dokumentów ma zaważyć o tym, czy dostaniesz odszkodowanie, koniecznie je skompletuj i dostarcz do ubezpieczalni.

3. Zapoznaj się ze swoją polisą

Jedną z najczęstszych przyczyn decyzji odmownych jest sprawa zgłoszona z polisy, która nie jest opłacona lub nie zawiera danego ryzyka. W praktyce oznacza to, że osoba zgłasza zalanie mieszkania, a jej polisa nie zawiera takiej opcji. Zakład ubezpieczający nie ma więc podstaw prawnych do wypłaty odszkodowania i wydaje decyzję odmowną. To dlatego dokładnie przeanalizuj wykupione ryzyka.

4. Złóż odwołanie

Jeśli jesteś przekonana, że odszkodowanie ci się należy, złóż odwołanie. Wiele zakładów ubezpieczających pozwala na złożenie odwołania drogą mailową, poprzez internetowe systemy, w salonie lub pocztą tradycyjną. W odwołaniu koniecznie zaznacz, dlaczego nie zgadzasz się z wydaną decyzją oraz czego oczekujesz od ubezpieczyciela.

5. Zgłoś nową sprawę z innego ryzyka

Możesz też zgłosić sprawę na nowo, ale z innej polisy albo ryzyka. Takie rozwiązanie sprawdzi się, gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić ubezpieczenia z OC sprawcy, ponieważ z dokumentów nie wynika jasno, że to ty jesteś poszkodowaną. Wówczas zgłoś szkodę z własnego AC.

