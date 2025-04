Możesz mieć darmowy nocleg na Sardynii. Wystarczy spełnić 2 proste warunki

Sardynia to druga co do wielkości wyspa leżąca na Morzu Śródziemnym, chętnie odwiedzana przez turystów. Nie wszystkie atrakcje cieszą się równym zainteresowaniem. Fundacja Cammino Minerario di Santa Barbara zachęca do odwiedzenia szlaku Santa Barbara. W zamian oferuje bezpłatne noclegi, wystarczy spełnić dwa proste warunki.