Tak się ułożyło w tym roku, że właściwie nie miałaś potrzeby brania wszystkich przysługujących ci dni urlopowych. W konsekwencji część z nich masz nadal niewykorzystane. Na szczęście nie jest tak, że z końcem roku niewykorzystane dni urlopowe od razu przepadają, ale czy można np. zamiast nich starać się o ekwiwalent finansowy?

Reklama

W jakich przypadkach pracownik może nie wykorzystać urlopu?

Polskie prawo na szczęście przewiduje takie sytuacje, w których pracownik nie wykorzysta całego urlopu w ciągu roku. Kiedy tak się może zdarzyć?

Gdy pracownik po prostu nie chciał i nie potrzebował brać urlopu , nigdzie nie wyjeżdżał na wakacje.

, nigdzie nie wyjeżdżał na wakacje. Gdy w firmie ciągle było mnóstwo pracy i nie było czasu na to, by wykorzystać wszystkie przysługujące wolne dni.

na to, by wykorzystać wszystkie przysługujące wolne dni. Gdy pracownikowi skończyła się umowa w danej pracy i przed jej zakończeniem nie wykorzystał przysługującego mu urlopu .

. Gdy w ciągu roku pracownik przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim z powodu jakiejś przewlekłej choroby i nie miał kiedy wykorzystać urlopu wypoczynkowego.

Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem?

Urlop wypoczynkowy to 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy. Jego wymiar liczony jest na cały rok kalendarzowy. Kiedy jednak okazuje się, że zostało ci jeszcze kilka czy kilkanaście dni urlopowych do wykorzystania, a rok już się kończy, nie musisz się martwić, że one przepadną. Niewykorzystany urlop z poprzedniego roku można także wykorzystać w roku następnym, ale tylko do końca września, nie dłużej.

Nie można od razu zażyczyć sobie, żeby niewykorzystany urlop został spieniężony. Kodeks pracy mówi jasno, że urlop powinien być udzielony w naturze - czyli dni urlopowych nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

Zobacz, kiedy przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Kiedy można dostać pieniądze za niewykorzystany urlop?

Może się tak zdarzyć, że i do końca września roku następnego nie uda nam się wykorzystać w całości zaległego urlopu, a np. w międzyczasie zostaniemy zwolnieni lub sami zechcemy odejść z firmy. W takim przypadku dopiero jest możliwość uzyskania ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Pracodawca ma bowiem obowiązek wypłacić wam pieniądze za należny, niewykorzystany urlop (lub ewentualnie przed końcem okresu wypowiedzenia jeszcze was na ten urlop wysłać, wtedy nie będzie musiał płacić), jeżeli nie będziemy mieli już możliwości wzięcia go w terminie późniejszym, ponieważ kończymy już daną pracę.

Reklama

Zobacz też:

Czy na urlopie mogę zostać zwolniona?

Wszystko o urlopie na żądanie

Kiedy dostanę urlop okolicznościowy?