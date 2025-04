Rodzice wraz z początkiem września mają zwykle mnóstwo wydatków. Trzeba kupić dzieciom szkolne wyprawki, nowe ubrania, buty do chodzenia po szkole. Muszą też opłacić zajęcia dodatkowe - sportowe, edukacyjne i hobbystyczne. Muszą też... wykupić w szkole ubezpieczenie. No właśnie, czy na pewno muszą? A może płacą je z przyzwyczajenia, bez zastanawiania się nad jego słusznością czy koniecznością.

Jeśli jesteś osobą, która świadomie podejmuje wszelkie decyzje finansowe albo nie chcesz kupować ubezpieczenia w szkole, bo nie do końca widzisz jego sens, powinnaś wiedzieć, że ubezpieczenie to wcale nie jest obowiązkowe. Szkoła nie ma prawa zmusić rodzica do opłacenia szkolnego ubezpieczenia.

Czy ubezpieczać dziecko w szkole?

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w szkole jest ubezpieczeniem dobrowolnym. To oznacza, że wyłącznie rodzic decyduje, czy wykupi je dziecku, czy zrezygnuje z niego. Warto wiedzieć, że nie jest to ubezpieczenie zdrowotne - takim objęte są wszystkie dzieci w Polsce - ale od nieszczęśliwych wypadków.

To oznacza, że gdyby w szkole dziecku zdarzył się jakiś wypadek, np. złamie rękę, gdy spadnie ze schodów, może domagać się odszkodowania w ramach wykupionego ubezpieczenia. Jeżeli natomiast rodzic nie zdecyduje się na zakup ubezpieczenia NNW dla dziecka w szkole, jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będą wówczas bezpodstawne.

Kiedy ubezpieczenie NNW jest konieczne w szkole?

Zgodnie z polskim prawem posiadanie takiego ubezpieczenia jest konieczne, gdy dziecko ma wyjechać na szkolną wycieczkę. Czy to oznacza, że dziecko nie mogłoby jechać na żadną wycieczkę z klasą, jeśli rodzic nie wykupi mu ubezpieczenia? Nie do końca, przepis ten nie nakłada bowiem żadnej kary ani na rodzica, ani na szkołę w przypadku, gdy uczeń bez ubezpieczenia znajdzie się na wycieczce.

Co zamiast ubezpieczenia w szkole?

Rodzic może zamiast szkolnego ubezpieczenia wykupić dziecku ubezpieczenie w prywatnej firmie, tak samo jak ubezpiecza np. siebie, mieszkanie czy samochód. Wówczas jeśli dziecku stanie się jakaś krzywda, roszczenia odszkodowawcze będzie można kierować do ubezpieczyciela, a nie do szkoły.

Warto też wiedzieć, że nie ma konieczności wyboru albo ubezpieczenia w szkole, albo prywatnego. Jeśli rodzic uważa to za słuszne, może ubezpieczyć dziecko w obu tych instytucjach.

