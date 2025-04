Zgodnie z badaniami przeprowadzonym i na zlecenie Profi Credit, Polacy pamiętają o uboższych w święta i starają się im jakoś pomóc. To dobra wiadomość, świadcząca o tym, że jesteśmy narodem wrażliwym społecznie i że potrafimy część naszych własnych funduszy przeznaczyć na pomoc innym, a nie tylko wydajemy na własne przyjemności i konsumpcję.

Reklama

W jaki sposób Polacy pomagają potrzebującym w święta?

Okazuje się, że nie tylko decydujemy się na pomniejszenie nieco naszego własnego budżetu, aby dać coś również tym, którzy nie mają prawie nic, lecz także angażujemy się. Nie dajemy bowiem przede wszystkim pieniędzy, ale gotowe produkty - jedzenie, prezenty. Poświęcamy czas na to, by znaleźć coś odpowiedniego i faktycznie przydatnego dla tych, których chcemy obdarować.

Z raportu wynika, że prawie 40 proc. Polaków, którzy decydują się na dobroczynność w święta, kupują dla potrzebujących konkretne produkty.

Komu najchętniej pomagamy?

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy oprócz odbywania rodzinnych spotkań i obdarowywania najbliższych upominkami, częściej niż na co dzień myślimy o osobach potrzebujących. W okresie świątecznym najchętniej pomagamy:

dzieciom,

seniorom,

zwierzętom.

Dwie trzecie Polaków, którzy wspierają dobroczynność, robi to kupując prezenty dla dzieci z sierocińców lub przekazując pieniądze na rzecz najmłodszych dotkniętych ciężkimi chorobami. Co ósmy badany z Polski pomoc kieruje do osób starszych. Na trzecim miejscu plasują się organizacje działające na rzecz zwierząt i schronisk.

Pomagamy licznie, ale czy hojnie?

Z raportu wynika, że 73 proc. z nas pomaga potrzebującym w święta. To stawia nas w szczytnej czołówce świątecznych dobroczyńców na tle naszych sąsiadów. Nie znaczy to jednak, że nasza pomoc jest faktycznie największa.

Najbardziej hojni okazują się Czesi i Bułgarzy, mimo że np. w Czechach świąteczną pomoc deklaruje 40 proc. obywateli, czyli znacznie mniej niż w Polsce. W Bułgarii z kolei zarówno ilość darczyńców jak i wielkość pomocy są imponujące. Tam na cele dobroczynne decyduje się 76 proc. obywateli i ich pomoc jest naprawdę pokaźna.

Niemal dwie trzecie Czechów (64%) przekazuje na cele charytatywne więcej niż 15 zł. Co ósmy Czech wspiera potrzebujących kwotą wyższą niż 75 zł. Więcej niż 30 zł ofiaruje potrzebującym 39% Polaków i 45% Bułgarów. Co szósta jednostkowa pomoc charytatywna w Bułgarii przekracza równowartość 105 zł. Na Słowacji z kolei ¾ osób wesprze potrzebujących kwotą do 38 zł.

A czy Wy uważacie, że pomaganie potrzebującym w święta jest dobre i potrzebne?

Zobacz też:

Jak nie zbankrutować przed świętami?

Kupuj prezenty z głową

Jak zaoszczędzić na prezentach?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Clue PR