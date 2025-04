Poszukujący pracy bywa, że są tak zdeterminowani, że sami sobie szkodzą lub wręcz przeciwnie, są zbyt pewni siebie, a przez to nieprzygotowani i wypadają w rekrutacjach blado. Jak temu zapobiec? Na pewno unikać zachowań, które skazują nas na porażkę. Podpowiadamy, jakich!

Czego nie ujawniać na rozmowie o pracę?

Nie chodzi o to, żeby grać, wprost przeciwnie, należy być sobą. Przygotowanie jednak i odpowiednie dobieranie słów, nie świadczą o grze, a o profesjonalizmie. Przeciwnie do poniższych zachowań. Czego zatem unikać?

Desperacji

Desperację widać! Nic tak nie szkodzi naszemu wizerunkowi. Taka postawa odbiera nam profesjonalizm. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że zależy nam na pracy, ale jeżeli sprawimy wrażenie osoby, dla której zdobycie jej równa się być albo nie być, raczej nie zostaniemy dobrze odebrani przez rekrutera. Nawet jeżeli rzeczywiście jesteśmy w podbramkowej sytuacji, nie okazujmy tego podczas rozmowy.

Skrywania prawdziwego "ja"

Kandydaci często ukrywają np. swoje zainteresowania – boją się, że zostaną przez to odebrani jako mało profesjonalni, dlatego korzystają z “bezpiecznych” opcji. Tymczasem firmy coraz częściej chcą zatrudniać “ludzi z pasją”. Poza tym życie prywatne i zawodowe powinno być spójne. W końcu to nie jest tak, że po wyjściu z pracy zmienia nam się osobowość. Kandydaci często starają kreować się na kogoś innego, by wpasować się w oczekiwania przedstawiciela firmy. Ale czy naprawdę je znają?

Nieprzygotowania

Warto odrobić tę pracę domową i przed rozmową pozyskać jak najwięcej informacji o potencjalnym pracodawcy. Jeżeli chcemy być odbierani jako profesjonaliści, potrzebujemy informacji. Zapoznajmy się zarówno z treściami, które firma zamieściła na swojej stronie, jak i opiniami w internecie. Dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć, czego firma oczekuje od kandydatów na danym stanowisku, a to z kolei znacznie ułatwia odpowiedź na pytania typu – „Dlaczego to właśnie ciebie powinniśmy zatrudnić?”

Lekceważenia wizerunku w Social Media

Zanim wyślemy CV, warto zastanowić się, jakie wnioski na nasz temat mogą wyciągnąć osoby odwiedzające nasz profil na portalach społecznościowych. Rekruterzy coraz częściej zaczynają sprawdzanie kandydata właśnie od internetu. Każdy powinien być świadomy, że to, co umieszcza w sieci, jest publiczne. Wszelkie kompromitujące nas wpisy nie mogą zatem zaświadczyć o naszym profesjonalizmie.

