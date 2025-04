Umowa o zakazie konkurencji staje się coraz bardziej popularna. Ma ona za zadanie chronić przede wszystkim dobrą pozycję firmy, w której pracuje dany pracownik. Kiedy podpisze on taką umowę, nie będzie mógł działać dla żadnych konkurencyjnych firm, co byłoby szkodliwe dla tej pierwszej firmy.

Czego dotyczy zakaz konkurencji w pracy?

Działalność konkurencyjna to taka, która obejmuje identyczny obszar, jak w pracy dotychczasowej. Nie jest to zatem zakaz podejmowania jakiejkolwiek innej pracy, ale jedynie takiej, w ramach której pracownik miałaby wykonywać takie same zadania, jak dla pierwszego pracodawcy, z tym że dla konkurencyjnej firmy.

Należy także wiedzieć, że nawet praca w konkurencyjnej firmie nie musi być zakazana, jeśli pracownik będzie zajmował w niej zupełnie inne stanowisko i nie będzie wykonywał takich samych zadań.

Jak długo może trwać taki zakaz?

Umowa o zakazie konkurencji nie może być umową bezterminową lub podpisaną na czas nieokreślony. Musi ściśle zawierać datę, do kiedy obowiązuje. Może przewidywać zakaz konkurencji przez okres pracy na danym stanowisku, ale może też wymuszać na pracowniku zakaz konkurencji również po ustaniu stosunku pracy z danym pracownikiem. W tym przypadku jednak pracownik mógłby czuć się pokrzywdzony, dlatego prawo przewiduje obowiązek płacenia takiemu byłemu pracownikowi, który nadal ma zakaz działalności konkurencyjnej przez cały okres trwania tego zakazu. Płaca ta nie może być niższa niż 25 proc. wynagrodzenia, jakie otrzymywała dana osoba, gdy była pracownikiem firmy.

Kiedy umowa o zakazie konkurencji jest nieważna?

Umowa ta zawsze musi być sporządzana na piśmie. Każdy inny rodzaj jest zawarcia skutkuje jej nieważnością. Nie może być zatem przyrzeczeniem słownym lub umową mailową.

W przypadku złamania zakazu działalności konkurencyjnej pracownik etatowy może zostać zwolniony dyscyplinarnie, tak jak za każde niedopełnienie obowiązków służbowych.

