Każdy kredyt jest obciążeniem dla domowego budżetu. A jeśli jeszcze masz ich kilka, możesz mieć problemy ze spłatą zadłużenia. Ale nawet wówczas można znaleźć sposób, by wyjść z kryzysu. Bank pomoże ci znaleźć wyjęcie z kłopotów finansowych, jeśli ty nie będziesz chować głowy w piasek i udawać, że nie ma problemu.

Reklama

Co zrobić gdy nie ma na spłatę rat?

Jak najszybciej powiadom o tym bank. Udawanie, że wszystko jest w porządku, to najgorsze rozwiązanie. Bank i tak zorientuje się, że masz problemy. Im później go o nich powiadomisz, tym trudniej będzie wam negocjować. Przed pójściem do banku przygotuj dokumenty, które świadczą o pogorszeniu twojej sytuacji finansowej. Przemyśl też wysokość raty, którą jesteś w stanie płacić (bank może cię o to zapytać).

Sposoby zmniejszenia obciążenia

Możliwości rozwiązania sprawy jest kilka:

Wakacje kredytowe czyli zawieszenie spłaty rat na jakiś czas.

To dobre rozwiązanie, jeśli masz pewność, że wiedzą, że twoje problemy są przejściowe i wkrótce się skończą. Przez określony czas nie płacisz długu, lub spłacasz same odsetki, i tym samym twoja rata będzie niższa. To rozwiązanie ma jedną wadę – niezapłacone raty zostaną doliczone do salda kredytu i powiększą kolejne albo wydłużą okres spłaty całego zadłużenia.

Wniosek o zawieszenie spłat musisz złożyć przed spłatą kolejnej raty. Najczęściej wymagany jest kilkunastodniowy termin, warto jednak sprawdzić jak to wygląda w twoim banku. Długość wakacji kredytowych zależy od banku. Możliwa jest karencja w spłacie od jednego do sześciu miesięcy. Jednak najczęściej banki pozwalają na nie zapłacenie tylko jednej raty. Dowiedz się o ewentualne opłaty. Zwykle jest to usługa bezpłatna, ale jeśli trzeba będzie sporządzić aneks do umowy, to ty poniesiesz tego koszty.

Obniżenie rat przez wydłużenie okresu spłaty kredytu.

Przy takiej opcji, rata będzie zauważalnie niższa. Licz się z tym, że całkowity koszt kredytu wzrośnie, bo za dodatkowe lata będziesz musiała zapłacić odsetki.

Przewalutowanie kredytu.

Możesz zamienić kredyt wzięty w euro lub frankach szwajcarskich na złotówkowy lub odwrotnie. Łączy się to jednak z pewnym ryzykiem, bo nie jesteś w stanie przewidzieć, zmiany kursu walut. Przewalutowanie oznacza dodatkowe koszty. Nawet jeśli nie zapłacisz prowizji bankowej, będziesz musiała ponieść opłatę za zmianę wpisu w księdze wieczystej.

Zmiana starego kredytu na nowy na korzystniejszych warunkach.

Dotyczy osób, które wzięły kredyty, gdy marże i oprocentowanie były wyższe. Ten tzw. kredyt refinansowy jest zwykle przyznawany na spłatę kredytu hipotecznego. Za każdą zmianę umowy trzeba będzie bankowi zapłacić. Dlatego przed decyzją zapytaj o koszty.

Jeden kredyt zamiast kilku

Jeśli spłacasz kilka pożyczek różnie oprocentowanych, bank może zaproponować ci ich zamianę na jedną w postaci kredytu konsolidacyjnego. Charakteryzuje się tym, że:

Pozwala odciążyć domowy budżet.

Jego rata miesięczna jest niższa niż suma wcześniejszych. Dzieje się tak, bo oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego jest z reguły niższe od tych tradycyjnych.

Możesz go wziąć na wiele lat (np. 30 lat).

Pieniędzy nie dostajesz do ręki, trafiają od razu na konta banków, w których masz zobowiązania. Wcześniej bank sprawdzi twoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej, będzie też chciał uzyskać od ciebie szereg informacji dotyczących np. wykształcenia, stanu rodzinnego, posiadanych własności. Pozwolą mu one ocenić twoją zdolność kredytową a to od niej zależy pozytywna decyzja kredytowa.

W przypadku kredytu konsolidacyjnego hipotecznego bank zażąda zabezpieczenia.

Najlepszym jest oczywiście mieszkanie z hipoteką. Jeśli nie masz własnej nieruchomości, zastawem może by mieszkanie np. twoich rodziców.

Ponieważ oferty bankowe różnią się kwotą, wysokością oprocentowania, długością okresu spłat, warto przed porównać. Możesz też skorzystać z pomocy doradcy finansowego.

Gdy nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań, trafisz do biura informacji gospodarczej (BIG). Takie biura (np. KRD czy InfoMonitor) prowadzą rejestry dłużników, gromadząc dane o zaległych płatnościach, które przekraczają 200 zł (500 zł w przypadku przedsiębiorców).

Informacje te mogą dotyczyć opóźnień w zapłacie rachunku np. za energię, czynsz, rat bankowych, alimentów itd. Dane o dłużniku są usuwane po dokonaniu zapłaty. Znalezienie się na liście dłużników spowoduje, że możesz mieć problem np. z zaciągnięciem następnego kredytu.

Alicja Hass

autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Reklama

Sprawdź też:

Po jakim czasie długi są przedawnione?

Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

Jak żyć oszczędniej?