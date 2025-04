Gruzja położona na pograniczu Europy i Azji przyciąga turystów z całego świata. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Ośnieżone szczyty Kaukazu ze słynną Uszbą stanowią wyzwanie dla alpinistów i turystów górskich, są również atrakcją dla miłośników jazdy na nartach i snowboardzie, zwłaszcza freeriderów. Spragnieni leniuchowania i widoku nadmorskich wybrzeży mogą na zachodzie Gruzji wypoczywać nad ciepłym Morzem Czarnym. Miłośnicy wina zakochają się w Kachetii, która słynie z uprawy winorośli. A osoby lubiące zwiedzać historyczne miejsca znajdą je tutaj na każdym kroku.

Reklama

Wyjątkowa kultura, interesujące zabytki i gruzińska gościnność dodatkowo podnoszą atrakcyjność tego kraju. Jeśli dodamy do tego pyszną kuchnię, świetne wino i w miarę niskie ceny to nic dziwnego, że jest to wyjątkowe miejsce na wakacje. Zwłaszcza że możemy dotrzeć do Gruzji tanimi liniami lotniczymi. Hotele, pensjonaty, guesthousy czy kwatery prywatne oferują noclegi o różnym standarcie i cenie. Można również spać we własnym namiocie, rozbijając się na dziko. Duże prawdopodobieństwo, że zostaniemy zaproszeni do gruzińskiego domu, zarówno na ucztę, jak i nocleg i poznamy gruzińską gościnność.

Reklama

Polecamy! Lubisz podróżować? Tutaj przeczytasz o ciekawych miejscach, które warto zobaczyć Malownicze Roztocze - 8 miejsc, które warto zobaczyć Dolina Śmierci - najgorętsze miejsce na Ziemi