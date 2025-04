Wydaje się, że świat jest coraz bardziej bezpieczny. Do naszej dyspozycji jest wiele systemów ochronnych. Jesteśmy bardziej świadomi zagrożeń i teoretycznie łatwiej powinniśmy się przed nimi strzec. Musimy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem technologii, złodzieje wynajdują nowocześniejsze systemy i metody ułatwiające kradzież. Jedną z nich jest phishing.



Co to jest phishing?

Phishing jest bardzo niebezpieczną metodą oszustwa. Polega on na wyłudzeniu danych osobowych lub innych niezwykle ważnych, tajnych informacji, np. haseł do kont, numerów kart kredytowych, danych do konta bankowego. Oszuści podszywają się pod zaufane instytucje lub firmy, z których usług korzystasz, i wykradają twoje dane, potrzebne im do włamania się i wyczyszczenia konta.

Jak powstał phishing?

Możemy nie być tego świadomi, ale hackerzy już od około 20 lat pracują nad możliwością wykradania pieniędzy z naszych internetowych kont bankowych. Działają niemal równolegle z powstającymi nowościami technologicznymi i ochronnymi. Przestępcy zawsze działają na podobnej zasadzie - różnymi metodami próbują nakłonić użytkownika, żeby udostępnił im swoje dane, np. hasło do konta lub numer karty kredytowej. Podszywają się przy tym za instytucje, którym ufamy i nie podejrzewamy, że mogłyby nas okraść.

Jeżeli mamy konto w banku i dostajemy wiadomość e-mail teoretycznie z tego właśnie banku, proszącą nas o podanie hasła w celu weryfikacji stanu rachunku, zakładamy, że tak wygląda procedura banku i ufnie się na nią zgadzamy. Bez zachowania dostatecznych środków ostrożności, możemy narobić sobie naprawdę dużych kłopotów.

Co oznacza nazwa phishing?

Istnieją co najmniej dwie teorie na temat pochodzenia nazwy dla opisywanych oszustw internetowych.

Phishing jako skrót od angielskiego "password harvesting fishing" , co oznacza "łowienie ryb". Przestępcy zarzucają na internautach przynętę i jeśli złapią ich na haczyk, będą mogli złowić ich oszczędności.

, co oznacza "łowienie ryb". Przestępcy zarzucają na internautach przynętę i jeśli złapią ich na haczyk, będą mogli złowić ich oszczędności. Phishing jako termin wywodzący się od Briana Phisha, pierwszego złodzieja numerów kart kredytowych metodami wykorzystującymi socjotechnikę.

Jak uważać na phishing?

Przede wszystkim musimy zawsze z dużą ostrożnością podchodzić do ujawniania naszych danych. Zanim wpiszemy hasło, zweryfikujmy wiarygodność strony. Ponadto:

nie korzystajmy ze starych, niezabezpieczonych przeglądarek;

regularnie aktualizujmy oprogramowanie chroniące nasz komputer przed możliwością ataku hackerów;

chroniące nasz komputer przed możliwością ataku hackerów; sprawdzajmy, czy strony banków lub innych instytucji finansowych mają w linku protokół szyfrujący https , który pozwala na bezpieczne zalogowanie;

, który pozwala na bezpieczne zalogowanie; korzystajmy z serwerów OpenDNS ;

; nigdy n ie odpowiadajmy na wiadomości e-mail, które każą nam podać nasze dane osobowe w celach weryfikacyjnych - poważne instytucje nigdy nie stosują takich metod weryfikacji;

- poważne instytucje nigdy nie stosują takich metod weryfikacji; nie otwierajmy hiperłączy, które otrzymujemy w wiadomościach e-mail od nieznanych nam osób albo takich, które dziwnie wyglądają.

