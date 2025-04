Teoretycznie wcale nie przepracowujesz się, masz wolne popołudnia i weekendy, ale ciągle chodzisz senna i zmęczona? Być może powodem jest nieumiejętne odpoczywanie, czyli tak naprawdę brak odpoczynku. Nie każde nic nierobienie jest jednoznaczne z relaksem. Zobacz, jakie błędy prawdopodobnie popełniasz i przez które w ogóle nie regenerujesz organizmu. Podpowiadamy!

Co przeszkadza w odpoczynku po pracy?

Oto czynności, które sprawiają, że tzw. czas wolny po pracy nie jest prawdziwym odpoczynkiem.

1. Telefon służbowy zawsze masz w zasięgu ręki

Nie ważne, czy to spotkanie z przyjaciółmi, rodzinny obiad, wypad za miasto z bliską osobą. Zawsze masz przy sobie służbowy telefon "w razie czego". Niestety, przez jego nieustanne dzwonienie w najmniej odpowiednim momencie psujesz wszystkie relacje, a do tego ciągle chodzisz poddenerwowana i myślami jesteś wśród służbowych spraw. Zacznij zostawiać telefon służbowy w pracy i ciesz się tym, co życie daje ci po pracy.

2. Nie wiesz, co dałoby ci uczucie relaksu

Gdyby ktoś cię zapytał, co najbardziej lubisz robić i co sprawia ci najwięcej frajdy, musiałabyś się chwilę zastanowić nad odpowiedzią. Żyjesz właściwie z dnia na dzień, głównie pracą i obowiązkami domowymi, a o pasjonowaniu się czymkolwiek nawet nie myślisz. Czy nie uważasz, że traktujesz siebie jak robota?

3. Jeśli masz wolny dzień, przeznaczasz go na sprawy urzędowe

Mimo że możesz pospać, zrywasz się z budzikiem niewiele później niż zwykle, zaglądasz do kalendarza i planujesz, jak zorganizować dzień, by załatwić sprawy w różnych urzędach, pójść do lekarza, kupić nową szafkę itd. Musisz powiedzieć sobie w końcu stop i pozwolić na małe lenistwo. Organizm nie będzie w stanie funkcjonować na najwyższych obrotach w nieskończoność.

4. Nie korzystasz z urlopów

Zawsze we wrześniu masz problem, bo szef wysyła cię na przymusowy urlop, żebyś wykorzystała zaległe dni. A przecież tak bardzo lubisz swoją pracę i dni, kiedy ciągle coś się dzieje. Dlatego też wymigujesz się od urlopów, jak tylko możesz. Nie wiedzieć czemu masz poczucie, że twoja nawet kilkudniowa nieobecność w firmie spowoduje duże straty. Czy na pewno?

