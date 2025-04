Nie wszyscy przywiązują dostatecznie dużą wagę do posiłków w pracy, a okazuje się, że... to poważny błąd! Brak odpowiedniej ilości posiłków w ciągu dnia, jedzenie w pośpiechu lub podjadanie szybkich, bezwartościowych przekąsek znacznie obniża naszą efektywność. Pracujemy wolniej i z mniejszym zaangażowaniem i nasze efekty pracy są coraz słabsze. Pora to zmienić!

Jedzenie w pracy a efektywność działania

Wśród pracowników biurowych panuje przekonanie, że dłuższa przerwa na ciepły posiłek to strata czasu, który mogą przeznaczyć na załatwienie spraw zawodowych. Tymczasem według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) okazuje się, że regularne jedzenie w ciągu dnia może podnieść naszą efektywność nawet o 20%!

Jeśli zatem czujesz się w pracy ospała, a kolejna kawa nie pomaga, zastanów się, czy twoja dieta jest właściwa. Prawdopodobnie jesz zbyt mało lub zapychasz organizm tzw. śmieciowym jedzeniem, które nie daje ci ani energii, ani odpowiednich składników do prawidłowego funkcjonowania.

Co Polacy najczęściej jedzą w pracy?

Aby zachować zdrowy, czyli regularny sposób odżywiania się, pracownik powinien w czasie pracy skorzystać z co najmniej dwóch przerw na jedzenie. Badania pokazują, że ponad 40% Polaków uważa, że odżywia się zdrowo. Jednak deklaracje mijają się z rzeczywistością, bo aż jedna trzecia aktywnych zawodowo Polaków w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy je zaledwie jeden posiłek.

W 73% przypadków za drugie śniadanie służy jedynie słona przekąska, która nie posiada wartości odżywczych i jedynie chwilowo zaspokaja głód*. Nieco więcej niż połowa pracujących Polaków przyznaje, że w pracy jada kanapki. Ciepły posiłek jest w zdecydowanej mniejszości, jeśli chodzi o wybór jedzenia w pracy.

Dlaczego warto jeść w pracy?

Posiłek w pracy nie tylko pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, lecz także zwiększa motywację do działania, zwłaszcza, gdy spożywamy go w towarzystwie współpracowników. Wspólne jedzenie relaksuje nas i jednocześnie integruje, a przez to buduje pozytywne relacje. A przecież wśród przyjaciół pracuje się o wiele przyjemniej i... efektywniej.

*Badanie „Co Polacy jedzą w pracy?” przeprowadzone w 2013 r. przez pracownię badawczą IPSOS

