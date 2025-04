Termin składania PIT 2019 za 2018 rok mija 30 kwietnia. Na ostatnią chwilę deklarację można złożyć na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w urzędzie skarbowym (wiele placówek tego dnia pracuje dłużej). Można też nadać zeznanie podatkowe Pocztą Polską (decyduje data stempla pocztowego). Najwygodniejszą metodą jest rozliczenie podatku przez internet. W tym ostatnim przypadku mamy czas do północy. Co jeśli nie zdążymy? Co grozi za nieterminowe złożenie PIT?

Spóźnienie z PIT - co robić?

Rozliczenie podatkowe złożone po terminie nadal jest ważne. Po 30 kwietnia nadal można przesłać PIT do urzędu skarbowego, a ten nie ma prawa odmówić jego przyjęcia. Warto jednak pamiętać, złożenie deklaracji podatkowej po terminie może wiązać się z konsekwencjami, które określa kodeks karny skarbowy (art. 56). Złożenie PIT po terminie jest wykroczeniem skarbowym lub przestępstwem podatkowym.

O wykroczeniu podatkowym mówimy, kiedy kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie to 2100 zł brutto. Oznacza to, że ta kwota wynosi 10 500 zł. Jeśli kwota jest wyższa, wówczas podatnik może zostać oskarżony o przestępstwo podatkowe.

PIT 2018 - wszystko, co musisz wiedzieć

Nieterminowe rozliczenie podatku - konsekwencje i kary

W przypadku wykroczenia, urząd skarbowy może nałożyć na podatnika mandat o wysokości od jednej dziesiątej do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Mowa o kwotach od 210 zł do 42 000 zł.

Jeśli fiskus zarzuci nam przestępstwo podatkowe (kwota uszczuplenia należności przekroczyła wspominane 10 500 zł), wówczas należy liczyć się z karą grzywny, której wysokość określi sąd. Kwota zostanie określona na postawie indywidualnie ustalonej stawki dziennej. Przy jej wyliczaniu sąd bierze pod uwagę szereg czynników: dochody, sytuację majątkową i życiową, możliwości zarobku itp. W 2018 roku najniższa stawka dzienna wynosi 70 zł, najwyższa - 28 000 zł. Wysokość grzywny może wahać się od 700 zł do 20 160 000 zł.

Czy można uniknąć kary?

Podatnik, który spóźni się ze złożeniem PIT, może uniknąć konsekwencji i ewentualnej kary finansowej. Osoba, która zbyt późno rozliczy podatek, może skorzystać z tzw. czynnego żalu. W takiej sytuacji należy pisemnie zawiadomić urząd skarbowy o nieterminowym złożeniu PIT oraz ujawnić okoliczności, które do niego doprowadziły. Do pisma należy dołączyć deklarację podatkową. Następnie trzeba zapłacić nieuregulowaną należność w terminie, który zostanie wyznaczony przez urząd skarbowy.

