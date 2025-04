City break, czyli weekendowe lub krótkie (3–5 dni) wypady do atrakcyjnych miast, jest coraz popularniejszą formą podróżowania i odpoczynku.

Kilkudniowe wyjazdy to doskonała alternatywa dla wszystkich cierpiących na nieustający brak czasu, którzy nie chcą lub nie mogą brać długich urlopów. To również atrakcyjny sposób podróżowania dla osób, które nie posiadają funduszy na długie wyjazdy. Weekendowy wypad jest zwykle tańszy niż tygodniowy wypoczynek, zwłaszcza gdy zorganizujemy go sami, a nie będziemy korzystać z ofert biura podróży.

City break pozwala poznać miasto, zaspokoić podróżniczą pasję, zwiedzić muzea i galerie, wybrać się na koncert, zregenerować siły i odstresować się.

Wystarczy wolny piątek lub poniedziałek, aby poranną kawę wypić we Florencji czy Pradze.

City break z biurem podróży. Drożej!



Jeśli koszty nie mają dla nas znaczenia, można poszukać atrakcyjnej oferty city break w biurach podróży. Wiele firm turystycznych, widząc coraz większe zainteresowanie tego typu wyjazdami, z roku na rok poszerza swoją ofertę krótkich wyjazdów.

Weekendowy wypad do stolic europejskich czy innych popularnych miast organizowany przez biuro podróży to wygoda. Decydując się na takie rozwiązanie, nie musimy się niczym martwić, ani samolotem, ani znalezieniem hotelu, ani zorganizowaniem czasu na miejscu. Wszystko załatwia za nas biuro, które tak przygotowuje city break, aby zmieścić w nim jak najwięcej atrakcji, od zwiedzania miasta, poprzez uczestnictwo w wydarzeniach i imprezach kulturalnych czy sportowych, po zakupy, clubbing i randkowanie.

Jakie miejsca można odwiedzić w ramach city break? Dużym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza europejskie stolice – Londyn, Paryż, Rzym, Madryt, Lizbona, Praga, Amsterdam czy Kopenhaga, ale również inne miasta, jak: Barcelona, Sewilla, Wenecja, Florencja czy Mediolan.

City break proponowany przez hotele

To promocyjny pakiet weekendowy. W skład niego wchodzą 1–2 doby hotelowe (piątek–niedziela bądź tylko sobota–niedziela) sprzedawane po atrakcyjnej cenie, która obejmuje nocleg, śniadania, a także jeszcze inne usługi, np. możliwość bezpłatnego (lub z dużą zniżką) korzystania ze SPA czy fitness, transport.

City break na własną rękę. Taniej!

Taki wyjazd jest tańszy i lepiej dobrany do naszych oczekiwań. Wymaga jednak nieco zaangażowania. Trzeba załatwić dojazd lub przelot, noclegi, zaplanować, gdzie będziemy jeść i co chcemy zobaczyć. W czasach Internetu to oczywiście żaden problem. W sieci możemy szybko zdobyć niezbędne informacje potrzebne do zorganizowania atrakcyjnego wyjazdu. Wyszukamy i zarezerwujemy nocleg, kupimy bilety lotnicze, zdobędziemy wiedzę o interesującym nas miejscu, jego zabytkach, atrakcjach turystycznych i ciekawych wydarzeniach odbywających się w konkretnym czasie.

Pomocne będą w tym wyszukiwarki biletów lotniczych (Skyscanner, Fly4free czy strony tanich linii lotniczych), strony z noclegami czy strony miast (znajdują się tam informacje o atrakcjach turystycznych, imprezach, wystawach), w których pragniemy spędzić weekend. Warto popytać znajomych, którzy byli w danym miejscu, wejść na forum i poczytać blogi podróżnicze.

Organizując city break, weź pod uwagę:

Termin – majówka, okolice świąt, ferie zimowe i wakacje – w tym czasie trzeba się liczyć z tym, że będzie tłoczno i drożej.

– majówka, okolice świąt, ferie zimowe i wakacje – w tym czasie trzeba się liczyć z tym, że będzie tłoczno i drożej. Nocleg – ważna jest nie tylko cena, ale też miejsce, w którym znajduje się hotel, hostel czy wynajmowany apartament w ramach Airbnb. Jak daleko jest do centrum i miejsc, które chcemy zobaczyć. Warto zapłacić więcej, jeśli nocleg będzie lepszą bazą wypadową (np. zaoszczędzisz na przejazdach). Można też wykorzystać coraz popularniejszą formę poszukiwania noclegów, jaką jest couchsurfing.

– ważna jest nie tylko cena, ale też miejsce, w którym znajduje się hotel, hostel czy wynajmowany apartament w ramach Airbnb. Jak daleko jest do centrum i miejsc, które chcemy zobaczyć. Warto zapłacić więcej, jeśli nocleg będzie lepszą bazą wypadową (np. zaoszczędzisz na przejazdach). Można też wykorzystać coraz popularniejszą formę poszukiwania noclegów, jaką jest couchsurfing. Sposób poruszania się po mieście , miejska komunikacja (bilet weekendowy, grupowy), rower. Informacje znajdziesz na stronie internetowej miasta, do którego się wybierasz.

, miejska komunikacja (bilet weekendowy, grupowy), rower. Informacje znajdziesz na stronie internetowej miasta, do którego się wybierasz. Zniżki czy nawet bezpłatne wejścia , jakie oferują muzea, galerie – informacje na stronach internetowych muzeów lub miasta.

, jakie oferują muzea, galerie – informacje na stronach internetowych muzeów lub miasta. Warto rozważyć zakup tzw. City Card, która oferuje zniżki na przejazdy, wstępy do muzeów czy inne atrakcje. Najlepiej dokładnie zaplanować, co chcemy zobaczyć i jak się przemieszczać, bo nie zawsze taka karta jest opłacalna.

