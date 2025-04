Magazyn "The Ecologist" przyznał Kopenhadze tytuł "najbardziej odlotowego miasta w Europie" . I to jest fakt. Stolica Danii to luz, gwar, muzyka. A przede wszystkim życie nocne. Liczba restauracji na osobę należy tutaj do najwyższych na świecie. Jest tu mnóstwo klubów nocnych czynnych do rana. W imprezowaniu pomaga liberalne podejście Duńczyków do spożywania alkoholu, a zwłaszcza miejscowego piwa. Wszyscy bawią się kulturalnie, a Kopenhaga jest bezpieczna przez całą dobę.

Po dojechaniu do centrum, np. metrem, można je zwiedzać na piechotę. Podczas jednego weekendu zobaczymy największe atrakcje Kapenhagi, obejdziemy spacerem całe Stare Miasto i dotrzemy do najważniejszych zabytków i muzeów miasta.

Stolicę Danii można zwiedzać również na rowerach. Wypożycza się je, podobnie jak wózki na zakupy w supermarkecie, wrzucając monetę do stojaków znajdujących się w kilkudziesięciu punktach w centrum miasta.

Inną propozycją zwiedzania stolicy jest rejs tramwajem wodnym. Kopenhaga od strony wody to zupełnie inne miasto. Gmach opery i Biblioteka Królewska, nazywana Czarnym Diamentem, od koloru granitu, którym zostały wyłożone ściany tej budowli, robią ogromne wrażenie. Trasa prowadzi kanałami, pod niskimi mostkami. Widoki przypominają nieco Amsterdam i Wenecję.

Wieczór można spędzić w jednym z licznych klubów stolicy Danii. W centrum i w pobliskiej dzielnicy Vesterbro jest kilkadziesiąt barów muzycznych i dyskotek, które w weekendy są otwarte do późnej nocy. W naszej galerii najciekawsze miejsca Kopenhagi.

Polecamy! Lubisz podróżować? Tutaj przeczytasz o ciekawych miejscach, które warto zobaczyć. City breake w Pradze