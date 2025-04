Będąc w Paryżu na Montmartre, warto wybrać się do Au Lapin Agile, jednego z najpopularniejszych kabaretów w Paryżu. Znajduje się niedaleko bazyliki Sacré-Cœur, tuż obok najstarszej winnicy w Paryżu. Nie przegap go. To niepozorny, mały wiejski domek w kolorze łososiowym z zielonymi okiennicami i drewnianym płotem. Wysoko na ścianie budynku widnieje królik z butelką na ręku, który wyskakuje z rondla – to szyld, znak kabaretu.

W oparach absyntu i opium

Otwarta w 1860 roku gospoda nosiła kilka nazw, m.in. Le Cabaret des Assassins (Gospoda morderców). To nawiązywało do wiszących na ścianach obrazów, które przedstawiały m.in. wyczyny głośnego zbrodniarza Troppmana. W 1903 roku, gdy artysta André Gill namalował nowy szyld kabaretu, pokazując radosnego królika wyskakującego z rondla, nazwę zmieniono na Cabaret-du-Lapin-Agile (Kabaret zwinny królik). Na przełomie wieków miejsce to cieszyło się dużą popularnością wśród bohemy artystycznej Paryża, malarzy, pisarzy i intelektualistów. Nie brakowało również szemranego towarzystwa. Bywali tu drobnomieszczanie, utrzymanki z kochankami i poszukujący przygody na jedną noc. W powietrzu unosił się gorzki zapach absyntu, opium, piwa i wina. Wieczory spędzali tu Picasso, Modigliani, Jacob, Apollinaire, a Utrillo praktycznie tutaj żył. Kabaret Lapin Agile był zresztą częstym motywem obrazów tego artysty.

Na ścianach ciemnych od dymu tytoniowego wisiały obrazy malarzy zaprzyjaźnionych z właścicielem kabaretu. Często cenne dzieła (Picasso, Utrillo, Valandon) sąsiadowały z kiczami.

W kabarecie Au Lapin Agile artyści pili i kłócili się o sztukę. Andre Gill, poeta i rysownik, ten sam który namalował krolika, deklamował wiersze atakujące burżuazję, policję i armię.

Ośli ogon

To również tutaj w ogródku przed gospodą w 1910 roku pisarz Roland Dorgelès, przeciwnik sztuki nowoczesnej i Picassa, przywiązał pędzel do ogona osła właściciela gospody i tak powstał obraz "Zachód słońca nad Adriatykiem". Ośle bazgroły zostały wystawione na Salonie Niezależnych i sprzedane za dwadzieścia złotych ludwików, które przekazano na przytułek dla sierot po artystach. Jako autora podano włoskiego malarza Boronaliego. A wszystko to zostało zainspirowane przez paryskie czasopismo satyryczne "Fantasio", na łamach którego opisano później ten artystyczny skandal. Wniosek był taki: każdy może wystawiać swoje prace w Salonie Niezależnych, trzeba tylko płótno pokryć farbą, a następnie oprawić w ramę. To wystarczy, aby znalazła się publiczność, która dzieło będzie oglądać, oraz krytycy, którzy omówią jego wartość.

Piaf, Brasenns i chansons of Paris

Do dziś Au Lapin Agile zachował wiele z klimatu tamtych lat. Warto tu przyjść, aby poczuć atmosferę Paryża z czasów Modiglianiego i Picassa. W niewielkiej sali usiąść na ławach i prostych krzesłach przy długich drewnianych stołach i smakować nalewkę lub wino. I słuchać, jak artyści przy dźwiękach akordeonu i gitary śpiewają stare francuskie pioseki, chansons of Paris, utwory Edith Piaf i Georgesa Brasennsa. Błyskawicznie atmosfera robi się bardziej bezpośrednia, rodzinna, po chwili śpiewają i artyści, i turyści.

W kabarecie wisi również replika obrazu Picassa "W Lapin Agile". Artysta podarował go swego czasu właścicielowi gospody – na pierwszym planie ponuro wyglądający arlekin, za nim kobieta w boa z piór i w tle Frédé, właściciel, grający na gitarze. Niestety, w 1912 roku Frédé został zmuszony do sprzedania obrazu Picassa, za który otrzymał 20 dolarów. W 1989 roku na aukcji ten sam obraz poszedł za 41 milionów dolarów. W tej chwili znajduje się w Metropolitan Museum.

Informacje

miejsce w kabarecie najlepiej zarezerwować wcześniej

otwarte codziennie, oprócz poniedziałków

wieczorne występy od 21.00 do 1.00

można płacić kartą

Bilety

dorośli (w tym jeden napój alkoholowy) 28 euro

studenci (poniżej 26 lat) 20 euro (z wyjątkiem sobót i świąt)

drugi napój 5 euro (alkoholowy), 3 euro (bezalkoholowy).

Jak tu dotrzeć?

adres – 22 rue des Saules

metro – Lamarck - Caulaincourt

autobus – 80, Montmartrobus

