Nie masz pary? A może lubisz podróżować samodzielnie? Nie ma to znaczenia. Mamy dla ciebie kilka rad jak najlepiej zaplanować wakacje w pojedynkę. Dzisiaj mamy dla was mini przewodnik po Barcelonie!

Co warto zobaczyć w Barcelonie?



Zwiedzając Barcelonę podążać można szlakiem rzymskich ruin, średniowiecznych zabytków, modernizmu lub sztuki nowoczesnej. W mieście znajdziemy również ślady, które po sobie zostawili taki wybitni artyści jak Gaudi, Picasso czy Miro. Sztandarowym punktem wizyty w Barcelonie jest spacer, głównym miejskim deptakiem – La Rambla, wizyta w Parc Guell oraz w katedrze Sagrada Familia. Bardziej dociekliwi powinni odwiedzić także gotycką dzielnicę w okolicy Placa del Rei, Barcelonetę – wspaniały deptak przy samej plaży czy wspiąć się na szczyt wzgórza Tibidao do parku rozrywki, skąd rozpościera się piękna panorama miasta.

Okolica miasta również prezentuje się ciekawie! Zainteresowani powinni wybrać się do znajdującego się 40 km od Barcelony na szczycie masywu górskiego, klasztoru Montserrat. Warto zobaczyć również znajdujące się ponad 30 km miasteczko Sitges. które znane jest głównie z mnogości barów i bogatego życia nocnego. Jeszcze nie macie dosyć? Wybierzcie się do oddalonego o 100 km od Barcelony, miasteczka Figueres gdzie urodził się i mieszkał przez dużą część życia Salvador Dali.

Kilka praktycznych rad!

Koszt noclegu ze śniadaniem w hotelu trzygwiazdkowym, wynosi ok. 300 złotych od osoby za dobę. Jeśli zdecydujemy się na wynajęcie auta, do ceny wypoczynku powinniśmy doliczyć kwotę 60 złotych na dobę. Wstęp do wielu atrakcji turystycznych Barcelony również nie jest drogi. Wiele z nich można zobaczyć za darmo, m.in. Parc Guell, zamek Montjuic, Palau Guell czy Magiczną Fontannę, która wieczorem jest miejscem spektakularnych pokazów "woda, światło, dźwięk".

Na podstawie informacji prasowej

