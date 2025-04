Stand up paddle (SUP) kojarzy się z latem, ale tak naprawdę sport ten można uprawiać przez większość roku. Wystarczy mieć odpowiednią odzież i sprzęt. Wiosłowanie na desce SUP pozwala na kontakt z naturą, umożliwia docieranie do nowych miejsc i oglądanie tych już dobrze znanych z nowej perspektywy. W dodatku nie jest to sport bardzo kosztowny, a wystarczą do niego chęci, deska z wiosłem i woda.

SUP powstał na Hawajach. Stand Up Paddleboarding (paddle – wiosło) to pływanie na stojąco na desce i odpychanie się wiosłem. Jego pierwotną formą, zamiast deski, były kajaki. W ten sposób wiele plemion żyjących przy rzekach i nad brzegiem morza udawało się na polowanie. O stand up paddleboardingu jako o sporcie można mówić mniej więcej od 2005 roku, jednak moda na jego uprawianie zaczęła się ok. 10-12 lat temu.

Do uprawiania stand up paddle nie potrzeba większych umiejętności. Wystarczy trochę siły w rękach, równowaga i odpowiedni sprzęt, który składa się tylko z 3 elementów: deski, wiosła i leash (linki łączącej człowieka z deską). Kolejnym plusem SUP jest to, że na desce można pływać niemal wszędzie, na każdym akwenie.

Jakie korzyści ma uprawianie SUP?

Oprócz niewątpliwych korzyści, jakie płyną ze zwykłej frajdy pływania na desce, SUP ma też wiele korzyści zdrowotnych. I tak naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania tego sportu. Liczą się przede wszystkim chęci! Ile wysiłku włożymy w wiosłowanie, zależy tylko od nas. Wbrew pozorom podczas pływania aktywizujemy nie tylko mięśnie ramion i pleców. Pracują także mięśnie pleców, tułowia i nóg, więc to świetna alternatywa dla siłowni czy fitnessu.

Na desce do paddleboardingu można nie tylko pływać. Wiele osób wykorzystuje ją także do uprawiania SUP jogi. Łączy ona hatha jogę i vinyasa jogę. Jednak zanim wypłyniemy na środek jeziora, by tam medytować w pozycji kwiatu lotosu, wymagane są trening na plaży lub w basenie, by nauczyć się równowagi.

Z SUP można też korzystać wiosną i latem. Najłatwiej zrobić to za granica, gdyż w Polsce stand up paddle można wypożyczyć zwykle tylko w sezonie letnim.

fot. Stand up paddle to sport niemal całoroczny/ Adobe Stock, Dani

Z deskami do SUP jest jak z nartami – jest ich wiele rodzajów, bo każdy model ma nieco inne przeznaczenie. Oczywiście są też deski dość uniwersalne, które sprawdzą się przyzwoicie w większości przypadków.

Deski stand up paddle pompowane

Wnętrze wypełnia konstrukcja, składająca się z cienkich karbonowych włosków, które po napompowaniu deski powietrzem, usztywniają się sprawiając, że deska staję się sztywna i stabilna. Po spuszczeniu powietrza deska mieści się do pokrowca i dzięki temu można umieścić ją w bagażniku każdego auta. Daje się też transportować jak zwyczajny plecak.

W tej kategorii wyróżnia się następujące typy desek:

allround – uniwersalne dla początkujących,

allround touring – uniwersalne dla średniozaawansowanych, na dłuższe spływy,

– uniwersalne dla średniozaawansowanych, na dłuższe spływy, touringowe i wyścigowe – dla zaawansowanych, wyczynowe, węższe i dłuższe,

– dla zaawansowanych, wyczynowe, węższe i dłuższe, deski SUP z żaglem (windsup) – SUP, do którego można zamontować pędnik, zamieniając SUP w windsurfing,

(windsup) – SUP, do którego można zamontować pędnik, zamieniając SUP w windsurfing, SUP fitness – także do SUP jogi,

– także do SUP jogi, SUP river/surf – SUP do pływania po rzekach lub morskich falach, wyczynowa deska,

– SUP do pływania po rzekach lub morskich falach, wyczynowa deska, SUP wieloosobowe – dwuosobowe, rodzinne,

– dwuosobowe, rodzinne, SUP z silnikiem – SUP, do którego można zamontować silniczek.

Rozmiary desek pompowanych:

do 305 cm,

do 330 cm,

do 350 cm,

powyżej 350 cm.

Nośność desek pompowanych:

do 100 kg,

105-150 kg,

160-200 kg,

powyżej 200 kg.

Deski stand up paddle sztywne

Deski sztywne SUP mają styropianowy lub bambusowy rdzeń, który obłożony jest warstwami laminatu z włókna szklanego, węglowego lub żywicy epoksydowej. Polecane są zwykle bardziej zaawansowanym użytkownikom, choć mogą z nich korzystać także początkujący. Są dość lekkie, problemu można je unieść czy przymocować do bagażnika dachowego i transportować.

Wybierając deskę sztywną należy zwrócić uwagę na jej rozmiary i wyporność. Krótsze deski są mniej stabilne, ale szybsze i bardziej zwrotne.

Wyróżnia się sztywne deski SUP o zastosowaniu:

uniwersalnym (allround),

na dłuższe spływy (touring),

wyczynowe (race),

windsup – deska z możliwością mocowania pędnika (żagla).

fot. Ile kosztuje stand up paddle/ Adobe Stock, Uldis Laganovskis

Na taki zakup trzeba uzbierać od kilkuset złotych (używany SUP) do nawet 7 tysięcy złotych. Cena zależy od rodzaju deski, materiałów, z jakich została wykonana, rozmiaru i marki.

Osoba początkująca powinna na zakup nowej pompowanej deski przeznaczyć 2000-2500 zł. W tej cenie można dostać przyzwoitą deskę, wiosło o regulowanej długości, pompkę, leash (smycz), płetwy, torbę, futerał wodoodporny na telefon. Cena nowej deski sztywnej zaczyna się od ok. 2500 zł w komplecie z wiosłem, smyczą, płetwami.

Lekcja stand up paddle kosztuje 80-150 zł w zależności od sezonu i miejsca wraz z wypożyczeniem sprzętu z pianką włącznie. Wypożyczenie SUP na 24 godziny to koszt ok. 150 zł, a każda kolejna doba jest już tańsza i zwykle kosztuje poniżej 100 zł.

Wypożyczenie sprzętu na godzinę to koszt 30-50 zł.

SUP może być naprawdę świetną aktywnością na wodzie. Oto kilka podpowiedzi, które ułatwiają rozpoczęcie przygody z deską stand up paddle:

Wybierz odpowiednią deskę SUP. Upewnij się, że masz deskę odpowiednią dla swoich potrzeb – poziomu umiejętności, zamierzonego stylu pływania, masy ciała. Wybierz odpowiednią długość wiosła. Wiosło do SUP-a powinno być nieco dłuższe niż twój wzrost, aby łatwo było sięgać nim do wody. Wybierz odpowiednią odzież. Ubierz się odpowiednio, biorąc pod uwagę warunki pogodowe i temperaturę wody. Jeśli pływasz w chłodniejszych warunkach, warto założyć piankę lub specjalny strój do pływania na desce. Znajdź spokojną wodę. Na początek, wybierz akwen ze stojącą wodą, najlepiej jezioro. Utrzymywanie równowagi i nauka podstaw łatwiej przebiegają przy bezwietrznej pogodzie. Prawidłowo umieść deskę na wodzie. Wprowadź deskę na wodę tak, aby była na niewielkiej głębokości, ale płetwa nie zahaczała o dno. Stań na desce. Wchodząc na deskę, przyjmij na początek pozycję niską – przysiadu na środku deski. Następnie unieś się i ustaw na środku. Stopy ustaw jedna obok drugiej na szerokość bioder. Kolana lekko zgięte i tułów pochylony lekko do przodu. Trzymaj wiosło prawidłowo. Trzymaj wiosło obiema rękami, w odległości nieco szerszej niż szerokość ramion. Dolna ręka powinna być bliżej pióra, a górna ręka powinna być na górnej części wiosła. Wiosłuj odpowiednio. Zanurzaj pióro wiosła raz po jednej raz po drugiej stronie deski i wykonuj nim pociągnięcia w tył, aby płynąć w przód. Pamiętaj, żeby nie unosić ramion nadmiernie podczas wiosłowania. Zachowuj równowagę. Trzymaj się środka deski. Jeśli czujesz się niestabilnie, rozstaw nogi nieco szerzej lub lekko mocniej ugnij kolana, co zwiększy stabilność. Praktyka czyni mistrza! SUP wymaga trochę czasu, aby nauczyć się utrzymywać równowagę i płynnie poruszać się po wodzie. Ale postępy robi się dość szybko.

Pamiętaj również o bezpieczeństwie! Zakładanie kamizelki ratunkowej jest ważne, zwłaszcza jeśli pływasz na wodach głębszych lub w warunkach, które mogą być trudniejsze. Zabierz ze sobą telefon komórkowy lub inny środek łączności na wszelki wypadek.

Artykuł pierwotnie opublikowała Karolina Kalinowska na podstawie informacji prasowej Agito.pl w dniu 3.07.2015 r

