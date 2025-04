W najbliższym czasie wybierasz się na morze i zastanawiasz się dlaczego warto odwiedzić Gdańsk? Po pierwsze to miasto znajdujące nad morzem, a dokładniej nad Zatoką Gdańską. Dzięki tak malowniczemu położeniu jest to jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów polskich miast. Dodatkowo Gdańsk wchodzi w skład większej aglomeracji zwanej Trójmiastem - należy do niej jeszcze Gdynia i Sopot.

Dlaczego warto odwiedzić Gdańsk?

1. Przedproże

Przed wejściami do staromiejskich kamieniczek można podziwiać te minitarasy, do których wiodą schody zdobione rzeźbami i balustradami. Najpiękniejsze są na ulicy Mariackiej, na Długim Targu, Ogarnej, św. Ducha i Piwnej.

2. Goldwasser

Mocny, 40 % likier ziołowo-korzenny, produkowany początkowo z około 20 ziół. Dodaje się do niego płatki 22-karatowego złota.

3. Muzeum Bursztynu

Powstało w 2006 r. i mieści się w Wieży Więziennej. Odpowiednia scenografia, podświetlenia i multimedialne efekty wydobywają i podkreślają piękno bałtyckiego złota.

4. Jarmark Dominikański

To największa impreza handlowo-kulturalna w tej części Europy. Trwa przez 3 tygodnie sierpnia. Na pchlim targu można kupić najdziwniejsze przedmioty, trafiają się rarytasy kolekcjonerskie.

5. Bursztynowa Promenada Gwiazd

Aby zachować klimat przeniesionego tutaj Festiwalu Gwiazd z Międzyzdrojów, znane osobistości (m.in. Krzysztof Penderecki, David Lynch, Jerzy Maksymiuk, Jerzy Zelnik) zostawiają odciski dłoni na nowej promenadzie.

6. Twierdza Wisłoujście

Jedna z największych twierdz morskich na świecie. Jej początki sięgają XV w. Wielokrotnie rozbudowywana, strzegła przez wieki Gdańska i wrót Rzeczpospolitej.

7. Wyspa Ołowianka

Magiczne miejsce. Na wyspie mieści się m.in. Centralne Muzeum Morskie, Filharmonia Bałtycka. Przy jej nabrzeżu cumuje "Sołdek" - pierwszy statek zbudowany po wojnie.

8. Katedra Oliwska



Ten najdłuższy w Polsce kościół ( ma 107 metrów) dawniej należący do zakonu cystersów dziś pełni rolę bazyliki archikatedralnej.

Na podstawie tekstu Hanny Budzisz

