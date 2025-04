Jesień to dobry czas na aktywny wypoczynek i zwiedzanie. Gdzie wybrać się na dwa dni, by naładować baterie na cały kolejny tydzień? Turystycznych miejsc na mapie Polski nie brakuje. W naszym zestawieniu brałyśmy pod uwagę nie tylko miejsca, które mogą pochwalić się licznymi zabytkami, lecz także krajobrazy i zwyczajnie klimat.

Czasem jest tak, że lubimy wracać do danego miasta po prostu ze względu na sentyment lub energię, która tam panuje. Przedstawiamy wam nasze Top 7 miejsc, które warto odwiedzić w weekend.

Łódź to jedno z tych miast, które należy odwiedzić choćby ze względu na panujący tam secesyjny klimat. Łódź to fabryczne miasto, które powstało na przełomie XIX i XX wieku. Bogaci fabrykanci włókienniczy budowali dla siebie okazałe rezydencje w secesyjnym stylu, które przetrwały do dziś. Co więcej, ich artystyczny poziom doceniła międzynarodowa organizacja, która zrzesza miasta secesyjne Reseau Art. Nouveau Network, więc naprawdę Łódź ma się czym pochwalić.

Naszym ulubionym miejscem, które odwiedzamy za każdym razem jest Pasaż Róż, do którego wchodzi się od kultowej ul. Piotrkowskiej. Klimat tego miejsca tworzą ściany domu wyłożone tysiącami małych lusterek. Warto odwiedzić to miejsce w słoneczny dzień, wówczas możemy dostrzec wyjątkową grę świateł.

Do trójmiasta warto się wybrać nie tylko latem na plażę. To kompleks miast (Gdańsk, Sopot, Gdynia), który zachwyca swoją kulturą, kuchnią i architekturą. Naszą weekendową wycieczkę zaczynamy zwykle od Gdańska, czyli największego i najstarszego miasta Trójmiasta, w którym można dostrzec wspaniałą, ukształtowaną przez historię miasta architekturę. Piękne kamienice urzekają nas za każdym razem.

Do Sopotu warto się wybrać do modnych restauracji oraz przejść się kultowym molo, które urzeka za każdym razem i pozwala spojrzeć na miasto z nieco innej perspektywy. Z kolei w Gdyni punktem obowiązkowym każdego turysty jest port.

Nie bez przyczyny o tym mieście mówi się „Poznań miasto doznań”. Weekend w Poznaniu trzeba rozpocząć od Starego Browaru, czyli centrum handlu i przede wszystkim sztuki, które powstało w XIX-wiecznym browarze. Warto zobaczyć to miejsce choćby dlatego, że zostało ono docenione i wyróżnione przez International Council of Shopping Centers.

Co jeszcze warto zrobić podczas dwudniowego pobytu w Poznaniu? My szczególnie polecamy odwiedzić Rogalowe Muzeum Powstania, gdzie można poznać historię najbardziej kultowego wypieku tego regionu. Pobyt w muzeum jest połączony z warsztatami, podczas których można spróbować samodzielnego wypieku rogala świętomarcińskiego oraz nauczyć się gwary poznańskiej.

Stolica Warmii i Mazur to kolejna propozycja na spędzenie weekendu. Kraina jezior (w samym mieście jest ich aż 4) to okazja do aktywnego wypoczynku. Można spróbować nauki żeglowania (jesień to dobry czas) oraz wycieczki rowerowe wzdłuż linii brzegowej jeziora. Za każdym razem, kiedy odwiedzamy to miasto, spacer lub rower wokół jeziora Długiego to punkt obowiązkowy.

Warto odwiedzić też urokliwą starówkę z małymi i przytulnymi restauracjami oferującymi lokalną kuchnię, zamek, w którym mieszkał sam Mikołaj Kopernik (to tu stworzył swoje największe dzieło „O obrotach sfer niebieskich”).

Pomimo tego, że Warszawa po II wojnie światowej legła totalnie w gruzach (prawie 85 proc. budynków zostało zniszczonych), to dzięki intensywnej odbudowie miasta na podstawie oryginalnych planów, wiele barokowych i renesansowych budynków wygląda tak jak za dawnych lat. Spacer po Krakowskim Przedmieściu oraz Łazienkach Królewskich, w których można poczuć się jak w Madrycie to punkty obowiązkowe każdego turysty. Polecamy!

Oprócz tego muzea, których jest w stolicy ponad 60! Muzeum Narodowe, Muzeum Plakatu, Muzeum Neonów, czy Muzeum Powstania Warszawskiego to miejsca, które po prostu trzeba zobaczyć.

To jedno z najstarszych polskich miast, które zwyczajnie trzeba odwiedzić. Tym bardziej, że centrum starego miasta zachowuje wciąż swoją średniowieczną architekturę (miasto uniknęło zniszczeń spowodowanych wybuchem II wojny światowej). Co więcej, Wawel oraz historyczna dzielnica miasta Kazimierz (znana jako dzielnica żydowska) zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na Kazimierzu zjecie najlepsze zapiekanki. Choć kolejki do gastronomicznych budek mogą odstraszyć, warto być wytrwałym, ponieważ nigdzie indziej ta potrawa nie smakuje tak, jak właśnie na krakowskim Kazimierzu.

W Krakowie warto też udać się na spacer po XIX-wiecznych Plantach, które rozpościerają się wokół centrum Krakowa.

To bez wątpienia jedno z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych miast w Polsce. Będąc tu trzeba koniecznie odwiedzić Muzeum Lubomirskich, które jest idealnym miejscem, by poznać bliżej historię tego miasta. Punktem obowiązkowym jest również Rynek Główny, gdzie mieszczą się piękne, kolorowe kamienice. Polecamy Wam zwłaszcza spacer po mieście w celu odszukania wrocławskich krasnali (małe figurki), które zostały ukryte za rogami budynków i na chodnikach. Fajna zabawa dla całej rodziny.

