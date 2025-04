Dobra drożdżówka nijak ma się do tych ze szkolnych sklepików (sucha buła z minimalną ilością owocowej frużeliny w środku). Idealna drożdżówka powinna być pełna nadzienia, pachnąca masłem (!!!), wilgotna i z dużą ilością maślanej kruszonki. Po sezonie na jagodzianki, które pożegnaliśmy z wielkim smutkiem (drożdżówki z mrożonymi owocami nie smakują już tak dobrze, więc wolimy poczekać do kolejnego lata) sprawdziłyśmy, co obecnie oferują warszawskie kawiarnie. Te prześcigają się między sobą w ofercie sezonowych wypieków. Czy znalazłyśmy godnego zastępcę jagodzianki?

W cukierni, która swoim designem przywodzi na myśl ducha St. Tropez, po sezonie na jagodzianki, nastał czas na wypieki ze śliwkami i porzeczkami. Polecamy Wam tartaletki ze śliwkami i kremem z prażonych migdałów w cieście francuskim. Jednak naszym faworytem jest drożdżówka ze śliwkami, dużą ilością kruszonki, posypana gruboziarnistą solą dla przełamania smaku. Pycha!

W piekarni „Być może" kupimy nie tylko wypiekany na miejscu chleb i bagietki, ale również słodkie wypieki. W lipcu zaglądałyśmy tu po przepełnione owocami i maślaną kruszonką, jagodzianki i malinówki. Co po nich? Piekarnio-kawiarnia w jesiennym sezonie stawia na swój niezawodny i uwielbiany przez klientów klasyk, a więc cynamonkę! Idealna na śniadanie lub jako dodatek do kawy. My uwielbiamy jeść, ją odwijając warstwa po warstwie.

To miejsce odwiedzamy nie tylko wtedy, kiedy trzeba odebrać urodzinowy tort. Cukiernia oprócz przepysznych ciast, uraczy Was także swoimi sezonowymi drożdżówkami. Polecamy Wam jabłkowy paj z migdałami, cynamonem i anyżem. Poezja smaków!

Cukiernia, która w lipcu karmiła nas (musimy to przyznać - najlepszymi jagodziankami w mieście!), jesienią stawia również na smaki sezonowe. Do kawy zjemy tu drożdżówkę z morelą, francuza z jabłkiem, croissant z konfiturą z czarnej porzeczki, cynamonkę, koguta z karmelem. Jednak naszym numerem jeden zaraz po wakacyjnej jagodziance, jest drożdżówka – szarlotka z kruszonką. W wersji na ciepło smakuje obłędnie! Dlatego do Kukułki zaglądamy rano przed pracą, kiedy przyjeżdża świeża dostawa.

Cukier w cukrze to kolejne miejsce, gdzie zamówicie kolorowe, w retro klimacie torty – szczerze polecamy, są pyszne! Do tego miejsca warto się także wybrać na drożdżówki z morelą pod kruszonką, które z pewnością można nazwać godnymi następcami jagodzianek.

