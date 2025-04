Zakupy, a potem pyszna kawa, do tego coś słodkiego i ulubiona książka. Która z nas nie lubi tak spędzić popołudnia? Zwłaszcza teraz, kiedy wrześniowa pogoda zaczęła nas rozpieszczać. Gdzie warto iść w Warszawie na flat white, mocny przelew, a może klasyczne espresso?

Jeżeli uwielbiacie Powiśle tak samo jak my, to wybierzcie się tam koniecznie na popołudniowy spacer. O tej porze roku jest tam naprawdę przepięknie. Mijając ulicę Rozbrat, skręćcie w małą i urokliwą uliczkę Fabryczną, gdzie mieści się nie mniej klimatyczna kawiarnia „Fabryczna”. Wypijecie tam najlepszą kawę z chemexu oraz dripa, a do tego wyśmienite domowe ciasto. Naszym faworytem jest beza. (P.S. dają duże porcje!).

Kolejnym miejscem, które trzeba odwiedzić na Powiślu jest „Stor”. Wypijecie tam nie tylko najlepszy szybki przelew w mieście (oraz różane latte), ale także zjecie domowe kanapki i ciasto (polecamy sernik różany). Do „Stora” lubimy wracać nie tylko na kawę, ale również ze względu na design. To miejsce wpisuje się w instagramowe trendy, a więc mnóstwo roślin, fototapeta ze wzburzonymi falami. Ta kawiarnia po prostu zachwyca.

Kultowe miejsce na „kawowej mapie" Warszawy. Trudno sobie wyobrazić krajobraz Starego Mokotowa bez tej kawiarni. Pyszne latte z pianką i klasyczny, nieco cierpki przelew. Choć naszym ostatnim ulubieńcem jest espresso tonic. Zważywszy na obecną pogodę to już ostatnie chwile na zimą kawę! Polecamy. Uwielbiamy „Relaks” za jego niepowtarzalny klimat, który tworzą stare meble z czasów PRL, plakaty, zielone rośliny i muzyka w tle. Jest nonszalancko i o to chodzi.

Jedna z najpiękniejszych i najbardziej stylowych kawiarni w Warszawie. Jest jasne, przestronne, z widokiem na Plac Zbawiciela i ulicę Marszałkowską. Lubimy spędzać tu czas zanurzając się w ulubionej lekturze przy pysznej, świeżo palonej kawie i owsianych ciasteczkach. Panuje tu niepowtarzalny klimat. Musicie się o tym przekonać na własnej skórze.

Jeżeli będzie w okolicach Hali Mirowskiej koniecznie zajrzyjcie do mieszczącej się obok kawiarni „Forum”. Miejsce urzeka stylistyką PRL -u przełamaną nowoczesnym designem (duża witryna z neonem oraz różowy, wysoki sufit buduje klimat tego miejsca). To kawiarnia, gdzie możecie poszerzyć swoje kawowe smaki – bariści naprawdę potrafią zaskoczyć. Warto tu spróbować kawy z różnych stron świata (nasza perełka to forumowa dyniowa latte – idealna o tej porze roku).

