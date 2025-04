Należycie do osób, które kombinują w kuchni i lubią tworzyć autorskie potrawy, czy raczej brakuje wam inwencji twórczej w dziedzinie kulinariów? My z pewnością należymy do tej drugiej grupy i szukając pomysłu na rodzinny obiad, kolację dla znajomych czy deser do kawy (jesteśmy typowymi łasuchami) zwykle przeglądamy internet. Choć lubimy testować nowości, to wśród blogów kulinarnych mamy swoich ulubieńców. Poznajcie ich.

Paula, która tworzy w bloga „Wilkuchnia” wierzy, że każdy potrafi gotować, „wystarczy tylko przestać utrudniać sobie życie”. Gotowanie z Paulą naprawdę jest proste, blogerka upraszcza nawet najbardziej finezyjne potrawy z różnych stron świata i wychodzi jej to świetnie. Paula przekonuje, że do stworzenia smacznej potrawy wystarczy zwykle kilka składników (blogerka ogranicza swoje potrawy maksymalnie do 7 produktów). Jeżeli jesteście łasuchami tak jak my, polecamy waszej uwadze szczególnie półkruche rogaliki drożdżowe z 6 składników, placuszki z cukinii i marchewki także z 6 składników oraz kremowy makaron z mascarpone i cukinią z 5 składników. Pycha!

Kolorowy przepisownik tworzy Aneta, która bloga założyła kilka lat temu. Chciała gromadzić swoje ulubione przepisy. Z czasem osobisty kulinarny pamiętnik rozrósł się do poczytnego bloga z pięknymi zdjęciami. Aneta nie ukrywa, że prowadząc bloga, odkryła w sobie pasję do kulinarnej fotografii. Na jej blogu znajdziemy przepisy na różnorodne potrawy, które zasmakują każdemu – dużemu i małemu – w większości są to autorskie receptury blogerki, choć znajdą się tam również zapisy z zeszytu jej mamy. Naszym faworytem są szare kluski ziemniacazne podawane z okrasą i fetą. Może i kalorycznie, ale za to jak pysznie!

Jeżeli kochacie gluten tak samo jak my, polecamy bloga Mileny „Proszę wcinać”, którego cenimy przede wszystkim za proste i łatwe w przygotowaniu potrawy. Nie tylko obłędnie wyglądają, lecz także równie dobrze smakują. Waszej uwadze polecamy szczególnie tartę z kurkami i boczkiem. Danie idealne na obiad, kolację czy przekąskę w ciągu dnia. Na deser wypróbujcie sernik na makowym spodzie - ma niesamowicie kremową konsystencję. To nasze danie popisowe na wszelkiego typu rodzinnych przyjęciach.

Bloga Agaty polecamy wszystkim tym, którzy lubią w kuchni nieoczywiste połączenia i nie boją się próbować nowych smaków. Co powiecie np. na danie afrykańskie, czyli makrelę z masłem orzechowym i dynią? Brzmi oryginalnie, prawda? Ale uwierzcie nam, bo testowaliśmy w swojej kuchni, smakuje obłędnie! Dzieki Agacie odważyliśmy się również wypróbować (zamiast owsianki) gryczankę z naturalnym jogurtem, śliwki, gruszki i winogrona – idealna i mega zdrowa propozycja na śniadanie. Na deser proponujemy kremowy sernik dyniowy z karmelem, figami i granatem. Rozkosz dla podniebienia.

Marzena na swoim blogu udowadnia, że gotowanie może być bardzo proste, ale i smaczne. Gotowanie to jej wielka pasja i sposób na relaks. Lubimy jej blog szczególnie za domowe słodkości. Jeszcze żadne ciasto z przepisu Kulinarnej Maniusi nie było nieudane. Każdy kolejny wypiek z receptury tej blogerki zasługuje na wyróżnienie. To dzięki Marzenie odważyliśmy się na samodzielne przygotowanie eklerek z kremem malinowym. Wyszły doskonałe!

