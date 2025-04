Najlepsze kierunki podroży na każdy miesiąc roku:

3 z 5

Czy jesteś ciekawy, jak wygląda dzień polarny? Przeżyjesz go w czerwcu w Szwecji na jej dalekiej północy. Słońce w ogóle nie zachodzi (!) aż do połowy lipca, a my mamy więcej czasu na wędrówki i wypady rowerowe wśród dzikiej przyrody Laponii.

W lipcu warto polecieć na Bali - to koniec pory deszczowej, a wilgotność powietrza jest niska. Znakomite warunki do surfingu i nurkowania, wiele atrakcji historycznych, archeologicznych i kulturowych, a do tego duży wybór bazy noclegowej- to na Bali gwarantowane.

Czy wiesz, że „safari” oznacza „długą podróż” w języku Swahili? A najlepszym okresem, żeby je przeżyć jest sierpień . We wschodniej Afryce właśnie zaczyna się według wielu „najlepszy spektakl na Ziemi”. Chodzi o największą na świecie migrację zwierząt w poszukiwaniu wody i pożywienia z południowego Serengeti do północnego rezerwatu Masai Mara. Antylopy gnu, gazele i zebry łączą się w stada liczące milion sztuk, by wspólnie pokonać 800-kilometrowy szlak wiodący z Tanzanii do Kenii. Po drodze wiele z nich ginie, bo czyhają na nie drapieżniki.