Nie każde wakacje są tak niewinny, jak tygodniowy pobyt w Hiszpanii czy we Włoszech. Niektóre popularne miejsca wypoczynku naruszają praw człowieka czy ochronę przyrody. Mimo tych rażących naruszeń podróże do tych miejsc nie są zakazane. Oto lista 10 najbardziej kontrowersyjnych miejsc na urlop.

10. Demokratyczna Republika Konga



Istnieje wiele czynników, które sprawiło, że Demokratyczna Republika Konga znalazła się na tej liście. Po pierwsze, po wielu latach wojny, milicja w tym kraju nadal nadużywa siły wobec cywilów. Kolejnym powodem jest nielegalne kłusownictwo.

9. Kostaryka

Turystyka na Kostaryce jest jednym z głównych kierunków rozwoju tego kraju. Niestety miała ona bardzo duży wpływ na przyrodę. W miejscach, gdzie powstały hotele znacznie wzrosło zanieczyszczenie (wód gruntowych i lądu). Turystyka sprzyja również wzrostowi handlu narkotykami i ludźmi.

8. Machu Picchu

Machu Picchu jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Ameryce Południowej. To XV. wieczne miasto Inków oparte jest na konstrukcji, która znajduje się 7.970 stóp nad poziomem morza. W związku z tak dużą liczbą turystów, zachowanie jego naturalnego otoczenia jest bardzo trudne, a wręcz zagrożone.

7. Ukraina

Czarnobyl był najgorszą katastrofa atomową w historii! Wyrządził najwięcej szkód i spowodował najwięcej strat. W 1986 roku, czyli zaraz po katastrofie nuklearnej, podróż do tego państwa była niemożliwe. Dzisiaj to potencjalne miejsce wypoczynku, chociaż przypadki raka i deformacji związanych z Czarnobyla wciąż występują.

6. Alcatraz



To, co kiedyś było miejscem zsyłki dla niektórych, teraz jest miejscem wypoczynku dla innych. Jeśli jesteście w okolicy San Francisco, możecie zaplanować rejs wokół wyspy Alcatraz. Więzienie nie jest obecnie używanie, dlatego takie wycieczki są możliwe, a nawet dość popularne. Kontrowersja pojawia się w chwili, gdy zaczynamy uświadamiać sobie, że to było miejsce ludzkiego nieszczęścia i rozpaczy.



5. Birma



Turystyka w tym kraju dopiero się rozwija. Ścisłe rzecz ujmując, rząd w Birmie stosuje politykę, która sprawia, że mieszkańcy tego państwa w Azji Połudiowo-Wschodniej są odcięci od reszty świata. Mimo że to nadal kontrowersyjne miejsce podróży, wyprawa tam może okazać się całkiem dobrym pomysłem - działalność związana z turystyką zapewnia miejsca pracy dużej części Birmańczyków.

4. Terytoria Palestyńskie



Chociaż Terytoria Palestyńskie oferują piękne krajobraz i umiarkowaną pogodę, niestabilność polityczna sprawia, że podróżowanie tam jest bardzo niebezpieczne



3. Peru "ludzkie safari"



Peru trafiło na tę listę za sprawą ich "ludzkiego safari". Co dziwne te "atrakcje" cieszy się coraz większą popularność. Niektóre plemiona mieszkające w Amazonii celowo unika interakcji ze światem zewnętrznym, a niektórzy touroperatorzy wykorzystują ten fakt i traktują je jako atrakcję turystyczną.



2. Irak



Niestety turystyka wojenna zyskała w ostatnim czasie wielu zwolenników. W 2010 roku za wycieczkę do Bagdadu trzeba było zapłacić nawet 40 tys. dolarów. Teraz sytuacja jest już trochę inna. Jednak turyści w Iraku nadal nie mogą podróżować samodzielnie, indywidualne podróżowanie jest również zabronione. Jeżeli mimo to marzycie o wyprawie do tego kraju, możecie wykupić wycieczkę z przewodnikiem.



1. Korea Północna



Korea Północna nie jest idealnym miejscem do życia. Znalazła się na tej liście, ze względu na represyjny ustrój totalitarny. Dlatego nie jest idealnym miejscem wypoczynku! W rzeczywistości, mimo okropieństwa dynastii Kim, ludzie nadal chcą tam podróżować. Czas, który spędzają tam turyści, jest bardzo zorganizowany i ten, kto planuje wyjazd do Korei Północnej, może spodziewać się wycieczki pokazującej tylko jedną stronę. Drugiej strony - przecież obozów koncentracyjnych czy publicznych egzekucji nikt nie będzie pokazywał turystom.

Kiedy nadejdzie czas planowania następnych wakacji, miejcie tę listę w głowie. Nawet jeśli jest to miejsce zagrożone zagładą, a wy chcecie je bardzo zobaczyć, to zastanówcie się, jakie mogą być tego konsekwencje

