9 z 13 dni ustawowo wolnych od pracy w 2016 roku wypadnie w dni robocze. Dlatego planując terminy urlopu warto wziąć pod uwagę daty, w których wypadają dni ustawowo wolne od pracy. Jak odpowiednio ustawiając terminy swoich urlopów optymalnie wykorzystać te dni wolne do przedłużania wypoczynku?

Wiosenny wyjazd

Następna okazja do wykorzystania dni ustawowo wolnych od pracy będzie dopiero na Wielkanoc, która w 2016 roku przypada na 27 i 28 marca. Dodatkowe 4 dni urlopu to tydzień wolnego, który można przeznaczyć na wyjazd - narty lub wypoczynek w cieplejszych miejscach.

Weekendowy wyjazd na Majówkę

Majówka w 2016 roku nie będzie tak długa, jak to było w latach ubiegłych. Jeśli jednak postaramy się o urlop 2 maja, to będziemy mieli okazję odpoczywać przez 4 dni. Możemy to potraktować jako długi weekend i skorzystać z np. z ofert city break. Jeśli zrobimy sobie wolne zaraz po Bożym Ciele, to zyskamy kolejny 4-dniowy weekend.

Wolny dzień gratis

Miesiące wakacyjne nie obfitują w ustawowo wolne dni. Takim dniem będzie dopiero 15 sierpnia, którym w 2016 roku jest poniedziałek. Jeśli więc zaplanuje się urlop zahaczając o tę datę – zyska się dzień urlopu. Kolejna okazja do wydłużenia wolnego pojawi się dopiero w... listopadzie.

Urlop jesienią? Czemu nie!

Święto zmarłych w 2016 roku wypada we wtorek. Jeśli uda nam się dostać urlop w poniedziałek 31 października, to nasz weekend będzie trwał 4 dni. Niewiele powyżej tygodnia przyjdzie nam czekać na kolejne wolne, bowiem Święto Niepodległości czyli 11 listopada będziemy obchodzić w piątek.

Mniej wolnego na święta!

Jeśli chcemy przedłużyć okres bożonarodzeniowego świętowania, to możemy "powalczyć" o 4 dni urlopu – od 27 do 30 grudnia. Dzięki temu do pracy wrócimy 2 stycznia w poniedziałek, a odpoczywać będziemy przez 9 dni. Mamy taką okazję, ponieważ Wigilię w 2016 roku będziemy obchodzić w sobotę.

