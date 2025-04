10. Szwecja

Obecność w tym zestawieniu kraju, który leżącego w północnej części Europy może być dość dużym zaskoczeniem, a jednak! Jak widać, temperatura nie ma wpływu na standard życia.

9. Luksemburg

Życie w jednym z najbogatszych krajów świata z pewnością skłania do uśmiechu! Według Księgi Rekordów Guinnessa Luksemburgu spożywa najwięcej alkoholu na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

8. Kanada

Kanada położona w północnej części Ameryki. Rozciąga się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i na północy do Oceanu Arktycznego. Jest drugim co do wielkości krajem na świecie.

7. Australia

Mimo że jest tam dwa razy więcej kangurów niż ludzi, to poziom ich zadowolenia jest jednym z najwyższych na świecie.

6. Finlandia

Komiksowy Kaczor Donald został zakazany w tym kraju, ponieważ nie nosił spodni, a różnica między najsłabszym i najlepszym studentem jest najmniejsza na świecie. A do tego to ojczyzna świętego Mikołaja.

5. Austria

Austriacy są fanami piłki nożnej, narciarstwa alpejskiego i sznycla wiedeńskiego. Z tego kraju pochodzi również Arnold Schwarzenegger i maszyna do szycia.

4. Szwajcaria

Szwajcaria jest republiką federalną składającą się z 26 kantonów. A mottem Szwajcarów jest "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego".

3. Holandia

Holendrzy to jeden z najbardziej zadowolonych narodów na świecie. W ich kuchni najczęściej pojawiają się ziemniaki i ser, a do tego prawie każdy obywatel posiada rower.

2. Norwegia



Norwegowie uważani są za osoby niemiłe. Wpadając na kogoś, nie przepraszają, nie dziękują za pomoc, rzadko się uśmiechają do osób, których nie znają. Uśmiechanie się do nich lub zaczynanie rozmowy np. w autobusie jest uważane za dziwne. A mimo wszystko są jednymi z najbardziej zadowolonych narodów na świecie!

1. Dania



Na pierwszym miejscu znalazła się Dania. To kraj gdzie posiadanie samochodu jest luksusem, dzieci są tam bardzo spokojne, a wi-fi w transporcie publicznym jest darmowy. A z drugiej strony mieszkańcy płacą 43% podatku.

