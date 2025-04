Polacy coraz chętniej planują urlop poza sezonem wakacyjnym. Okazuje się też, że rośnie zainteresowanie turystyką egzotyczną. W tym sezonie najpopularniejsze kierunki to Kuba, Chiny, Dominikana, Emiraty Arabskie i Tajlandia - wybiera je ok. 58% wyjeżdżających na egzotyczne wakacje.

Najpopularniejsze kierunki na egzotyczne wakacje:

1. Chiny – wycieczki śladami historii

Chiny zyskały na popularności dzięki niższym cenom wyjazdów zorganizowanych. Średni koszt egzotycznej wyprawy, wynoszący ok. 3700 zł od osoby - to jedna z najniższych cen, jeżeli chodzi o kierunki egzotyczne.

Chiny to nie tylko porty przeładunkowe czy olbrzymie miasta. To także ciekawa i barwna kultura, fascynujące dzieła ludzkich rąk oraz niewyobrażalne cuda natury. Najpopularniejsze są wycieczki objazdowe ze zwiedzaniem Pekinu i podziwianie Wielkiego Muru Chińskiego - największą budowlą wzniesioną kiedykolwiek przez człowieka, jeden z cudów świata i symbol Chin.

2. Kuba – powrót do przeszłości w karaibskich klimatach

Jednym z głównych powodów jej popularności jest niższa cena wycieczek. Po wprowadzeniu przez biura podróży ofert z bezpośrednim przelotem dreamlinerem, ceny spadły od kilkuset do nawet 2,5 tys. złotych od osoby.

Kuba jest największą wyspą Morza Karaibskiego należącą do archipelagu Wielkich Antyli. Przez cały rok panują tam wysokie temperatury. Jest tam mnóstwo palm kokosowych, dziewiczej natury, ciekawych zabytków i cudownych plaż. Chociaż odcięta od nowoczesności przez socjalistyczny reżim, stanowi jednak bardzo barwny i pełen sprzeczności zakątek świata. Główne kierunki wycieczek na Kubę to stolica Hawana i Varadero. Szerokie plaże usypane złotym piaskiem to miejsce idealne dla przybywających tu na wypoczynek miłośników plażowania. Zaś bajeczne rafy koralowe i niezwykle turkusowe wody Morza Karaibskiego przyciągają miłośników nurkowania.

3. Gdzie jeszcze warto pojechać?

Nowością w ofercie egzotycznych wycieczek jest duża liczba wyjazdów 3-4 dniowych. Najtańsze są do Emiratów Arabskich - kosztują ok. 3000 zł od osoby. Wypoczynek w Tajlandii lub Kenii to wydatek przynajmniej 3600 zł od osoby. Wakacje w Indiach, Wenezueli, Wietnamie, na Kubie, Dominikanie, Sri Lance, Zanzibarze czy na Malediwach to koszty rzędu 4600 – 5000 zł od osoby.

Średni koszt wakacji egzotycznych obniżył się aż o 870 zł na osobę w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak przy wyborze tego rodzaju wypoczynku okazuje się, że cena nie jest najważniejsza. Decydując się na egzotyczny wyjazd turyści kierują się przede wszystkim jakością oferty i jej oryginalnością. Egzotyczne wakacje to wyjazd na drugi koniec świata, gdzie być może będziemy raz w życiu, bo przecież jest tyle miejsc do odwiedzenia na świecie. Warto więc zobaczyć tam możliwie jak najwięcej.

Na podstawie informacji prasowej Travelplanet.pl

