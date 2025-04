Przyjęty przez hotele system kategoryzacji nie zawsze pokrywa się z oferowanym standardem. Co innego oznaczają 3 gwiazdki w Egipcie, a co innego w krajach europejskich. Kiedy możemy zaufać gwiazdkom i jak ich ilość wpływa na klasę turystycznych ośrodków?

O czym świadczy przyznanie hotelowi gwiazdek?

Przyznawane ośrodkom wypoczynkowym i kurortom gwiazdki mają za zadanie informować turystów o standardzie hoteli. Choć dziś większość z nich odznaczonych jest daną ilością gwiazdek, to skala ta nie została wymyślona na potrzebę branży turystycznej – jako pierwsze gwiazdkami odznaczano butelki brandy.

Podejmując decyzję o wyborze wakacyjnego miejsca, nie warto jednak kierować się wyłącznie ilością gwiazdek. Kategoryzacja ta nie jest bowiem jednolita we wszystkich krajach, a ilość przyznawanych gwiazdek zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja hotelu, wielkość i standard pokoi, kompetencje obsługi czy jakość wyposażenia, a także otoczenie, w którym dany obiekt się znajduje.

Gwiazdki nie zawsze są wyznacznikiem standardu

Aby dany ośrodek mógł nazywać się hotelem, musi spełniać określone warunki, czyli świadczyć usługi noclegowe i turystyczne oraz posiadać co najmniej 10 pokoi, w większości 1- i 2-osobowych. Oprócz tego branża turystyczna korzysta z systemu ,,gwiazdek" oraz "kluczy" w przypadku obiektów apartamentowych. Klasyfikacja ta ma pomóc turystom i gościom w wyborze spełniającego ich oczekiwania miejsca. Choć w 2009 roku większość państw europejskich dołączyło do inicjatywy o nazwie Hotelstars Union, której celem było stworzenie jednolitej klasyfikacji, to wciąż istnieje grupa krajów, w których pod gwiazdkami nie kryją się jednakowe standardy.

W państwach takich jak Polska, Węgry czy Holandia ocena hoteli jest obowiązkowa oraz bardzo restrykcyjna – nawet wykładzina podłogowa musi spełniać określone standardy. Z kolei na przykład w Niemczech, Austrii, Francji czy Wielkiej Brytanii jest kwestią indywidualną.

Jak wygląda to w innych częściach świata?

W większości państw stosuje się 5 stopniową skalę, jednak są też takie, w których hotelom przyznaje się od 2 do 5 gwiazdek (m.in. Malta). W wyjątkowych przypadkach hotel może otrzymać nawet 7 gwiazdek, jak na przykład luksusowy Burj Al Arab w Dubaju oraz Emirates Palace w Abu Zabi. Najbardziej przejrzysty system klasyfikacji stosują z pewnością duże sieci hotelowe – bez względu na położenie, ilość gwiazdek oznacza konkretny standard. Choć system gwiazdkowy ma ułatwiać rozpoznanie poziomu oferowanych usług, to w praktyce nie zawsze 3 gwiazdki gwarantują wygodne i komfortowe warunki. W niektórych kurortach, 3-gwiazdkowe hotele często odbiegają poziomem od tych położonych w Europie.

Niektórzy z touroperatorów stosują inne odznaczenia, na przykład wielbłądy czy słonie. Warto pamiętać jednak, że symbole te są zazwyczaj wymyślane przez samych organizatorów i nie zawsze odzwierciedlają międzynarodowe normy. W Grecji z kolei do oznaczania hoteli częściej wykorzystuje się litery. Touroperatorzy przekładają zatem oznaczenie literowe na dobrze nam znane gwiazdki lub stosują własne symbole, w zależności od tego, czy chcą zasugerować niższy czy wyższy niż oryginalny standard. Skąd takie różnice w kategoryzacji? W zależności od kraju, o przyznaniu gwiazdek decydują różne organy, np. państwowe lub branżowe. Są również miejsca, w których system taki w ogóle nie obowiązuje, jak na przykład Finlandia czy Norwegia.

Za co przyznawane są gwiazdki w hotelach?

Hotele z 1-gwiazdkowe - otrzymują placówki spełniające podstawowe wymagania – pokoje posiadają łóżko, szafę czy umywalkę, a także łazienkę, która może jednak znajdować się poza pokojem.

- otrzymują placówki spełniające podstawowe wymagania – pokoje posiadają łóżko, szafę czy umywalkę, a także łazienkę, która może jednak znajdować się poza pokojem. Hotele 2-gwiazdkowe - z kolei są lepiej wyposażone – każdy pokój musi mieć osobną łazienkę , w której goście znajdą podstawowe akcesoria, takie jak mydelniczka, szafka, lustro czy mydło. Do dyspozycji gości powinien być także telefon, telewizor czy restauracja.

- z kolei są lepiej wyposażone – , w której goście znajdą podstawowe akcesoria, takie jak mydelniczka, szafka, lustro czy mydło. Do dyspozycji gości powinien być także telefon, telewizor czy restauracja. Hotele 3-gwiazdkowe - mają ośrodki, które zapewniają komfortowe warunki. W łazienkach znajdują się ręczniki , pokoje są zadbane i udekorowane, a hotel dysponuje restauracją, kawiarnią, salą spotkań i sprawnie działającym room servicem.

- mają ośrodki, które zapewniają komfortowe warunki. , pokoje są zadbane i udekorowane, a hotel dysponuje restauracją, kawiarnią, salą spotkań i sprawnie działającym room servicem. Hotele 4-gwiazdkowe - wyróżniają się wysokim standardem – wykwalifikowana obsługa mówiąca w obcych językach, sale konferencyjne, restauracje, kluby, często także ośrodki spa, basen czy siłownia. Pokoje w takich ośrodkach powinny być doskonale wyposażone, wyciszone i z dostępem do internetu.

- wyróżniają się wysokim standardem – sale konferencyjne, restauracje, kluby, często także ośrodki spa, basen czy siłownia. Pokoje w takich ośrodkach powinny być doskonale wyposażone, wyciszone i z dostępem do internetu. Hotele 5-gwiazdkowe - to są najlepszym hotelom. Goście mają tam do dyspozycji miejsca parkingowe, wysoko wykwalifikowany personel czy profesjonalne centrum biznesowe.

Warto pamiętać, że standard hoteli może się różnić w zależności od kraju, który odwiedzamy. Zazwyczaj 3 gwiazdki gwarantują dogodne warunki, jednak aby nie rozczarować się miejscem po przyjeździe na wakacyjny urlop, warto korzystać ze sprawdzonych ofert i rekomendowanych przez ekspertów czy przyjaciół ośrodków.

