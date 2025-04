Na tradycję tego święta składają się wątki katolickie i prekolumbijskie. Día de los Muertos tradycyjnie obchodzi się 1 i 2 listopada w powiązaniu z katolickimi świętami Wszystkich Świętych (Todos los Santos) i Zaduszek (Día de los Fieles Difuntos).

Obchody Día de los Muertos

W kulturze meksykańskiej Dzień Zmarłych jest radosny, bowiem powszechna jest wiara, że dusze zmarłych powracają w tym dniu na ziemię i uczestniczą wraz z żyjącymi we wspólnej uczcie. Wędrującym duszom drogę z zaświatów do domu wyznaczają świece, kwiaty aksamitek i kadzidła - swoiste drogowskazy. Bogato dekorowane ołtarze na cześć tych, którzy odeszli są nieodłączną częścią meksykańskiego rytuału Święta Zmarłych. Pojawiają się one niemalże we wszystkich domach, ale też w wielu miejscach publicznych.

1 listopada to dzień wspominania zmarłych dzieci . Na ołtarzach, ustawia się świeczki, ich zdjęcia, ulubione słodycze, zabawki – wszystko to, co lubiły za życia.

. Na ołtarzach, ustawia się świeczki, ich zdjęcia, ulubione słodycze, zabawki – wszystko to, co lubiły za życia. 2 listopada wspomina się zmarłych dorosłych. Tego dnia obok wizerunku zmarłego, na ołtarzach pojawiają się świece, kadzidło, jego ulubione potrawy, słodycze, papierosy, jest tequila. Ołtarze dodatkowo dekorowane są czaszkami z czekolady, cukru i mnóstwem kwiatów.

fot: Adobe Stock

W meksykańskim kalendarzu Día de los Muertos to jedno z najważniejszych świąt. W przeciwieństwie do polskiego, obchodzonego w smutku i zadumie, jest czasem zabaw, w których biorą udział wszyscy członkowie rodziny. Poprzebierani ludzie tańczą i żartują, a w powietrzu unosi się zapach kadzidła, czekolady i słodkiego chleba zmarłych (pan de muerto).

Na podstawie materiałów prasowych

