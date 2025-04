Na Maderę, która jest autonomicznym regionem Portugalii, najwygodniej jest polecieć z biurem podróży. Może być np. Tui, Itaka. Jeśli nie chcesz z biurem, możesz wybrać się na własną rękę. Madera to miejsce dla wszystkich - amatorów górskich wędrówek, osób kochających morskie krajobrazy i sporty wodne, a przede wszystkim dla miłośników egzotycznej, bujnej przyrody. Nie brakuje tam także muzeów, urokliwych pałacyków, klasztorów, świątyń i innych zabytków.

Wczasy na Maderze: jak dolecieć

Biura podróży, np. Tui, Itaka wyczarterowują samoloty z Warszawy i innych dużych miast Polski. Lot trwa ok. 5 godzin, lądujemy na lotnisku w Funchal, które jest największym miastem na Maderze i siedzibą władz. Liczy ono ponad 100 tys. mieszkańców. Nawet jeśli nie wykupisz wczasów w biurze podróży, możesz wykupić za ich pośrednictwem sam lot. Warto śledzić ceny biletów, bo bywa, że spadają nawet do 500–600 zł od osoby w obie strony. Inna możliwość, to lot do Lizbony i stamtąd do Funchal portugalskimi liniami Tap (www.tap-portugal.latamy.pl).

Wczasy na Maderze: gdzie mieszkać i za ile

Biura podróży oferują pokoje w dobrych hotelach np. Four Views, Madeira Regency Cliff, Hotel Baia Azul, Hotel Dom Pedro Garajau. W ofercie last minute lub first minute, cena podróży wraz pokojem i śniadaniem wynosi w granicach 1500–1800 zł od osoby za tydzień. W tej kwocie są również dwie wycieczki jednodniowe po wyspie z pełnym wyżywieniem i często degustacją wina. Można również wynająć apartament, nawet już za 1500 zł dla 4 osób na tydzień.

Wczasy na Maderze: kiedy jechać

Na Maderze, nazywanej ogrodem Atlantyku, panuje wieczna wiosna. Przez cały rok temperatury oscylują w granicach 20–24 st. C. A zatem równie ładnie i ciepło jest latem jak i w środku naszej zimy.

Wczasy na Maderze: co ze spobą zabrać

Lekkie ubranie. Ponieważ jest zawsze ciepło, w zasadzie wystarczą krótkie spodnie i bluzki lub koszule z krótkim rękawem. Kto planuje wędrówki po górach lub tamtejszych lasach, może zabrać lekką kurtkę od wiatru, wodoodporną i koniecznie buty trekkingowe. Oczywiście dobrze jest mieć mapę, można ją kupić na miejscu za kilka euro.

Paszport. Nie jest konieczny, choć nie zawadzi go mieć. Ale w zasadzie wystarczy dowód, także, gdybyś chciała wypożyczyć samochód.

Wczasy na Maderze: niektóre atrakcje

Plaże. Wprawdzie są kamieniste, ale za to niezwykle malownicze.

Lewady czyli sieć kanałów, którymi w każdy zakątek wyspy dostarczana jest woda z gór. Powstały one jeszcze w czasach pierwszych portugalskich kolonizatorów. Jest to niezwykłe osiągnięcie inżynierii XVI wieku. Wzdłuż kanałów powstało wiele tras trekkingowych.

Kolejka linowa ponad dachami miasta Funchal. Podziwiamy sanktuarium Matki Boskiej na wzgórzu Monte, Ogród Tropikalny z roślinnością reliktową i endemiczną, górskie przepaście.

Ogród Botaniczny z 2000 gatunków roślin kwitnących, małą ptaszarnią i panoramicznym widokiem na całe miasto.

Skansen tradycyjnych domków krytych strzechą w wiosce Santana

Przejazd przez prastary las laurowy (Laurissilva), który objęty jest patronatem UNESCO.

Podróż turecką karawelą do archipelagu trzech bezludnych wysp Desertas, będących rezerwatem przyrody.

Rejs repliką Santa Marii (statek Kolumba) wzdłuż wybrzeży Madery. W czasie rejsu możliwość podziwiania delfinów, czasem orek i wielorybów. Cena około 35 euro.

Pomnik światowej sławy piłkarza portugalskiego, Cristiano Ronaldo, który urodził się na Maderze.

Wczasy na Maderze: kulinarne przysmaki

Jak przystało na atlantycką wyspę, w kuchni na Maderze królują ryby i owoce morza. Specjalnością jest espada, potrawa z pałasza czarnego, który ma bardzo delikatne białe mięso. Rybę tę podaje się ze smażonymi bananami rosnącymi na wyspie. Poza espadą trzeba spróbować małży, krewetek, kalmarów, ośmiorniczek, tuńczyka oraz sardynek. Znaną potrawą jest cataplana. Jest to gulasz z ryb, pomidorów i czosnku. Z kolei caldeirada to zupa z ryb i owoców morza. Oczywiście nie sposób nie spróbować Madery, wzmocnionego szlachetnego wina, którego produkcja i sprzedaż daje wyspie ponad 40 proc. dochodu z eksportu.

Wczasy na Maderze: ceny

Rybne danie w restauracji kosztuje 10–15 euro. Im dalej od większego miasta, tym taniej.

Ceny żywności i napojów sklepach są zbliżone do polskich.

Wypożyczenie samochodu. Będąc na wczasach na Maderze, można jeździć autobusami, ale można również wypożyczyć samochód. Wystarczy średniej klasy, ale dość nowy. Koszt to ok. 170 euro na tydzień. Drogi są kręte, górzyste.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

