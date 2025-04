Jej uroki docenili m.in. Julia Roberts, Leonardo di Caprio, Mariah Carey i Cristiano Ronaldo a także wiele polskich gwiazd. Swoją rezydencję ma tu również Silvio Berlusconi. To właśnie w niej odbywały się słynne imprezy "bunga bunga". Nie oznacza to jednak, że na wypoczynek na wyspie mogą sobie pozwolić tylko najbogatsi.

Reklama

Szmaragdowe morze i 1900 km wybrzeża

Sardynia to idealne miejsce dla wszystkich, którzy uwielbiają kąpiele morskie. Wyspa ma blisko 1900 km wybrzeża, wzdłuż którego ciągną się kurorty i nadmorskie kąpieliska. Oprócz pięknych, kwarcowych plaż z wyjątkowo delikatnym piaskiem, turystów przyciąga tu także kryształowo czyste morze. Wizytówką wyspy jest Szmaragdowe Wybrzeże Costa Smeralda. Swoją nazwę zawdzięcza ono intensywnej, szmaragdowej barwie wody.

Kwarcowe plaże, wydmy i flamingi

Sardynia to miejsce, które zachwyca bogatą flora i fauną. Miłośników dziewiczej przyrody zachwyci zwłaszcza Półwysep Sinis, który ze względu na występujące tu niesamowite gatunki ryb czy ptaków, długie kwarcowe plaże i wysokie wydmy został uznany za rezerwat przyrody. Wrażenie na turystach robią zwłaszcza przylatujące tu flamingi, które szczególnie upodobały sobie to miejsce. Warto też odwiedzić Prigionette, w którym można spotkać białe osły i sępy.

Bajkowa Grota Neptuna

Na Sardynii znajduje się ponad 3300 jaskiń. Jedną z najpiękniejszych jest z pewnością położona w pobliżu Alghero Grota Neptuna, której wiek szacuje się na ponad 130 milionów lat. Ta krasowa jaskinia zachwyca nie tylko swoją długością (ok. 4 km, z czego dla turystów udostępniono blisko 580 m), ale też mieniącą się różnymi kolorami wodą i bajkowymi formami skalnymi. Do samej groty dostać można się za pomocą widowiskowych, liczących 656 stopni schodów, zwanych Escala del Cabiro, lub drogą morską. Dzięki wysokim i skalistym wybrzeżom z długimi, względnie prostymi odcinkami oraz licznym, głównie wapiennym skałkom, Sardynia uznawana jest też za idealne miejsce dla miłośników wspinaczki.

Antyczna Nora i fontanna "Cztery pory roku"

Podczas pobytu na Sardynii warto odwiedzić Norę, uznawaną za najstarsze sardyńskie miasto. Ruiny antycznego miasta, amfiteatr, łaźnie i pozostałości murów obronnych, to tylko niektóre tutejsze atrakcje. Na uwagę zasługuje też Sassari, druga co do wielkości miejscowość Sardynii, położona w północno - zachodniej części wyspy. Jej znakiem rozpoznawczym jest wzniesiona w XVII wieku Fontana di Rosello, ozdobiona figurami przedstawiającymi cztery pory roku. Najbardziej okazałym zabytkiem miasta jest jednak powstała w XII wieku i później wielokrotnie przebudowywana Katedra św. Mikołaja z zachwycającą, barokową fasadą.

Tajemnicze nuragi

Jedną z największych i nadal niewyjaśnionych tajemnic Sardynii są nuragi, czyli kamienne warowne wieże. Budowle, mające kształt ściętego stożka, powstawały z ociosanych bloków skalnych układanych bez użycia zaprawy. Na Sardynii znajduje się ponad 7000 nuragów, a niektóre z nich osiągają nawet do 20 metrów wysokości. Jeden z najlepiej zachowanych nuragów – Su Nuraxi, został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podziemne korytarze łączą się tu ze sobą tworząc cały system, dzięki któremu możliwe jest przejście z zewnętrznych fortyfikacji do wioski. Przeznaczenie nuragów do dziś pozostaje zagadką. Zdaniem części specjalistów stanowiły one element fortyfikacji obronnych. Znajdowane w nich do dziś zwierzęce trofea i geometryczne wzory mogą świadczyć o religijnym przeznaczeniu budowli i miejscu składania ofiar.

Idealny klimat... do życia

Ogromnym atutem wyspy jest z pewnością łagodny, śródziemnomorski klimat, gwarantujący ok. 300 dni słonecznych i przyjemne temperatury niezależnie od pory roku. Termometry rzadko pokazują tu poniżej 10°C. Tak przyjemny klimat z pewnością nie pozostaje bez wpływu na samopoczucie i zdrowie Sardyńczyków.

Na podstawie informacji prasowej Travelplanet.pl

Reklama

Więcej podróżniczych inspiracji:



Jak sprawić by dziecko dobrze zniosło lot samolotem? Pamiętaj o tym przed wyjazdem na urlop Jak kupić tanie bilety na samolot?