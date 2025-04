Co warto zobaczyć w Tokio?

3 z 5

Targ rybny Tsukiji

Niech nie zrazi was nazwa, bo pewnie pierwsze co przychodzi wam na myśl to nieprzyjemny zapach ryb. Nic bardziej mylnego. Tsukiji to największy taki targ na świecie, na którym codziennie kupić można dosłownie wszystko co tylko pływa w morzu, w dodatku najwyższej jakości i dopiero co wyłowione. To tu odbywa się co ranek słynna aukcja tuńczyków, które schodzą do najsłynniejszych restauracji świata za bajońskie sumy. Warto przejść się po nim rano by poczuć klimat dawnej Japonii i zobaczyć najdziwniejsze morskie stwory. Po targu obowiązkowe sushi w okolicznych knajpach. Nigdzie nie zjecie świeższego!