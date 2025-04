Grecja w tym roku należy do najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wyjazdów. Wybieramy przede wszystkim greckie wyspy: Kretę, Korfu, Kos, Rodos i odkrycie tego sezonu: Zakynthos. Zatem dowiedzmy się co sprawia, że tak bardzo polubiliśmy ten kierunek?

Korzystny stosunek ceny do jakości



Spośród europejskich, nie muzułmańskich, krajów w basenie Morza Śródziemnego, ceny wakacji do tego kraju należą do najniższych. Znajdziemy tu jednak oferty dla każdego – od mniej zasobnych portfeli do propozycji dla bardziej wymagających turystów.

Każdy znajdzie coś dla siebie

Cena to jednak nie jedyna zaleta popularności podróży do Grecji. Ogromną przewagą tego kraju jest różnorodność. Każdy, niezależnie od tego, czego oczekuje od wyjazdu wakacyjnego, znajdzie tam coś odpowiedniego dla siebie.

Podczas każdej wizyty Grecja może pokazać turystom nowe oblicze: od trekkingu po Meteorach, przez nurkowanie w zatoce zatopionych statków, wspinaczkę na ośnieżone szczyty Olimpu, po przejrzyste morze i cudowne, wręcz karaibskie, krajobrazy.

Naturalne przysmaki

Jedzenie dla Greków jest przyjemnością i sposobem spędzania wolnego czasu. Grecka kuchnia opiera się na dużej ilości świeżych warzyw, ryb, owoców, ziół i oliwie z oliwek, która jest podstawą tamtejszego menu.

Południowy urok

W Grecji taniec towarzyszy wielu okazjom, a tradycyjnych tańców jest ponad 4 tys., z których najpopularniejsze to te tańczone w kole. Ze swoim pozytywnym chaosem i popołudniową siestę.

Grecja nie wpędza w kompleksy, a pozwala raczej spojrzeć na nasze codzienne życie z pewnej perspektywy. Często to, co u nas nie działa, spóźnia się i doprowadza do białej gorączki, w Grecji nie jest istotne.

Bezpiecznie i blisko

Grecja wygrywa też poczuciem bezpieczeństwa i dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi. Nawet organizując samemu podróż samolotem, mamy do dyspozycji oferty kilku przewoźników. Sam lot trwa od 1,5 do 3 h, w zależności od miejsca wylotu i lotniska docelowego.

Przyjazna grecka natura

Grecy kochają swój kraj i uznają go za najlepsze miejsce na ziemi. Wszędzie wieszają narodowe flagi. Są bardzo dumni ze swojej historii.

Choć wyraziście gestykulują, głośno się śmieją i robią dziwne miny, są ogólnie mili i przyjaźni. Nikt nie nagabuje turystów na ulicy. Mimo że grecki język jest dla nas całkowicie niezrozumiały, swobodnie porozumiemy się tam po angielsku. Tu każdy może poczuć się naprawdę dobrze.

