Znane ze słonecznych plaż, śródziemnomorskiego klimatu, przepysznej kuchni i wysokiej jakości bazy turystycznej południe Europy zyskuje na popularności głównie dzięki obniżkom cen lotów. Nieufność wobec biur podróży, zawyżane ceny wczasów i jednoczesny wzrost liczby połączeń lotniczych, sprawia że co raz więcej Polaków swój wakacyjny urlop do śródziemnomorskich kurortów planuje samodzielnie.

Regularnie pojawiające się promocje i obniżki cen sprawiają, że przy odrobinie szczęścia podróż w dwie strony do południowej Europy może nawet nie przekroczyć 500 zł – wynika z badań Tripsta. Włochy, Hiszpania czy Portugalia wspaniale nadają się na długie wczasy albo krótki weekendowy wypad. Weekend w Rzymie, Lizbonie czy Barcelonie może okazać się tak samo udany jak tygodniowe wakacje w hotelu na jednym z południowych wybrzeży. – Czas lotu czy to na nad wybrzeże Oceanu Atlantyckiego, wyspy Morza Śródziemnego czy na najdalej wysunięty zakątek Półwyspu Apenińskiego trwa praktycznie o połowę krócej niż podróż z Warszawy do Kołobrzegu, a standard w tanich liniach lotniczych z pewnością przewyższa standardy podróży autokarem, busem, czy pociągiem – informuje Aleksandra Jakiel z Tripsta.pl

Sjesta dla wszystkich

Hiszpania, Włochy, Portugalia i południowa Francja od zawsze kojarzą się również z wyśmienitym winem, słońcem, gorącym temperamentem, sjestą i gościnnością mieszkańców. Jednak tym co je mocno łączy jest fakt, że oferują najlepsze bazy turystyczne na całym świecie. Południowe kraje sprzyjają odpoczynkowi i odstresowaniu się. Wakacje w tym rejonie Europy pozwolą nam poczuć w pełni czym jest sjesta, która funkcjonuje w krajach śródziemnomorskich jako pora dnia. Zazwyczaj rozpoczynająca się o 14:00 trzygodzinna przerwa na drzemkę i relaks w trakcie której zamykana jest większość sklepów i niekiedy knajp nie powinna nas zatem dziwić. Życie południowców toczy się w myśl hasła "co masz zrobić dzisiaj zrób jutro" czyli słynna "mañana".

Szczypta hiszpańskiego temperamentu

Wybrzeże Costa Brava leżące w Katalonii oferuje turystom tętniące życiem kurorty i setki kilometrów piaszczystej linii brzegowej. To najbardziej atrakcyjny pod względem turystycznym jak i ekonomicznym region Hiszpanii. Złote piaski i malownicze porty zatopione w górzystym krajobrazie, nowoczesna infrastruktura hotelowa połączona z klimatem średniowiecznych romańskich miasteczek to mekka szczególnie dla młodych. Imprezy do białego rana, tłoczne i gwarne plaże, międzynarodowe towarzystwo co roku przyciągają ludzi do najsłynniejszych kurortów wypoczynkowych takich jak Lloret del Mar, Tossa de Mar czy Blanes. Odwiedzający tę część Hiszpanii, koniecznie muszą wybrać się do ukochanej przez wszystkich, stolicy Katalonii. Loty do Barcelony oferują praktycznie każde linie lotnicze. – Warto wcześniej przygotować się na fakt, że z tanimi liniami wylądujemy w oddalonej o 90km od Barcelony Gironie, tradycyjni przewoźnicy korzystają natomiast z lotniska w Barcelonie – komentuje Jakiel.

Costa del Sol znane jako wybrzeże słońca usiane jest klifami i skalistymi urwiskami. Najmodniejsze i oblegane przez tysiące urlopowiczów kurorty to Torremolinos, Fuengirola i Benalmadena idealne na rodzinne wakacje w hotelu. Wczasy na Costa del Sol są doskonałą okazją na poznanie najpiękniejszego regionu w tej części Europy. Eklektyczna mieszanka kultury arabskiej, hinduskiej i hiszpańskiej od wieków ukształtowała obecny charakter Andaluzji. Korrida, flamenco, tapas, doskonała kuchnia czyli wszystko to co w Hiszpanii najlepsze i co kojarzy się z krajem pomarańczy pochodzi z andaluzyjskiej ziemi. Klimat andaluzyjski można jednak poczuć dopiero wyjeżdżając poza kosmopolityczne, turystyczne molochy. Jeśli chcemy odpocząć od zgiełku turystów powinniśmy udać się do jednej z najpiękniej położonych miejscowości andaluzyjskiego wybrzeża. Otoczona klifami, uważana za centrum nurkowe Costa del Sol, Nerja położona jest niecałe 50km od Malagi. Udają się na wycieczkę do Nerji mamy okazje odwiedzić sławne jaskinie z malowidłami i licznymi stalaktytami. Od tego roku z warszawskiego Okęcia możemy się także dostać na jedną z najpopularniejszych wysp Morza Śródziemnego. Loty do Palma de Mallorca można znaleźć już za 400 zł.

Dawka włoskiego lenistwa

Włochy w tym sezonie idealnie nadają się na weekendowe, kilkudniowe wypady. – Rok 2013 obfitował w otwarcie się nowych połączeń z Polski na Półwysep Apeniński. Za około 500 zł w obie strony polecimy tanimi liniami z Warszawy do Pizy i Bari. Podobną cenę zapłacimy za przelot z Warszawy do sycylijskiego miasteczka Trapani, urzekającego ciągnącym się kilometrami pięknym nabrzeżem – informuje Aleksandra Jakiel. Ponad Trapani na wysokiej skale wznosi się średniowieczne miasteczko Erice. Miasto charakteryzuje się krętymi, brukowanymi uliczkami, kamiennymi budowlami i masą zabytkowych kościołów. Na szczyt góry dostaniemy się kolejką linową z przedmieścia Trapani. Jeśli szukamy taniego noclegu – alternatywy dla droższych hoteli, fenomenem są włoskie kempingi. Kempingi w Italii to prawdziwa przyjemność zwłaszcza, że w zależności od standardu dają nam wiele możliwości dopasowania ceny do naszego budżetu.

Odrobina portugalskiego spokoju

Portugalia słynie głównie z przystępnych cen zarówno w restauracjach jak i w hotelach. Jest zdecydowanie tańsza od swojej wschodniej sąsiadki a ceny porównywalne są nawet do tych polskich. Portugalskie miasta często pojawiają się w rankingach miejsc, gdzie ceny są najbardziej opłacalne dla turystów. Oprócz stolicy Portugalii warto zahaczyć o Porto znane z doskonałego, miejscowego wina o tej samej nazwie. Położone nad wybrzeżem Atlantyku zachwyca nie tylko pięknymi zabytkami ale także parkami i pomnikami przyrody. Pomiędzy najpopularniejszymi portugalskimi aglomeracjami znajduje się szlak po najsłynniejszych zabytkach architektury i ważnych obiektach historycznych. Niedaleko Lizbony znajdują się przepiękne pałace Sintry i Queluzu. W połowie trasy z Lizbony do Porto, nad rzeką Mondego położona jest Coimbra - największy ośrodek akademicki w kraju. Jeżeli na jej zwiedzanie nie mamy zbyt wiele czasu, warto w pierwszej kolejności zajrzeć do starej katedry zwanej po portugalsku Se Velha, która może uchodzić za najwspanialszą świątynię romańską w Portugalii.

Prawdziwi amatorzy i miłośnicy przyrody powinni udać się na południe kraju. Pagórkowate, usiane pięknymi, piaszczystymi plażami wybrzeże Algarve tworzy niezapomniany krajobraz a wypoczynek w tym regionie to czysta przyjemność. Najbliższe lotnisko położone jest w stolicy regionu - miejscowości Faro. Faro urzeka niepowtarzalnym klimatem, który zachwyci nawet największych malkontentów. Labirynt romantycznych uliczek, urocze zakamarki i piękne zabytki sprawiają, że może konkurować z Paryżem o tytuł stolicy zakochanych. Na szczególna uwagę zasługuje tutejsza starówka, zwłaszcza po zmroku kiedy zanikają tłumy turystów a czas staje w miejscu.

Poza kontynentalną częścią kraju, ostatnimi laty celem wakacyjnych destynacji stała się Madera. Loty na najpiękniejszą z portugalskich wysp oferują tanie linie lotnicze z różnych europejskich miast, więc planując wakacje na "wyspie drzewa" musimy wziąć pod uwagę przesiadki. Inną opcją jest dostanie się na wyspy już z Lizbony za cenę nieprzekraczającą 400 zł. Po samej wyspie można podróżować wypożyczonym samochodem aby odkrywać jej uroki. Doskonałym punktem wypadowym i zarazem najważniejszym miastem Madery jest Funchal. Zapierające dech w piersiach krajobrazy i rozpieszczająca cały sezon pogoda dodają wyspie tropikalnego charakteru, a skaliste wzgórza, malownicze wodospady i piaszczyste plaże oraz bujna roślinność powinna nam wynagrodzić brak zabytków.