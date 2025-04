Jeśli wybierasz się na wycieczkę do Dubaju, te miejsca po prostu musisz zobaczyć! Przekonaj się, jakie atrakcje trafiły na naszą listę!

Co warto zobaczyć w Dubaju?

1. Burj Khalifa

To miejsce musisz odwiedzić! Burj Khalifa to najwyższy budynek świata, który mierzy aż 828 m. Wyobrażasz sobie, że wyżej po prostu nie da się być?! (oczywiście wyłączając z tego zestawienia góry :P)

fot. Archiwum prywatne

Widok, który rozciąga się z tarasu widokowego zapiera dech w piersiach. Odradzamy kupowanie tańszego biletu na niższy taras. Choć różnica w cenie nie jest mała, jak już wjeżdżać windą, to tylko na najwyższe piętro!

fot. Archiwum prywatne

2. Dubai Mall

Prawdziwa gratka dla wszystkich miłośniczek zakupów. Wychodząc z Burj Khalifa wchodzisz do największej na świecie galerii handlowej. To idealne miejsce na kupienie wyjątkowych pamiątek. Od biżuterii, torebek, ubrań, chust i stylowych dodatków do mieszkania aż kręci się w głowie! W Dubai Mall znajduje się również olbrzymie lodowisko. Jazda na łyżwach w środku pustyni... takie rzeczy dzieją się tylko w tym mieście :)

3. Dubai Marina

Ta dzielnica Dubaju należy do najbardziej luksusowych miejsc na całym świecie. Piękne jachty, wykwintne restauracje, drapacze chmur, hotele, o których nie śniło się architektom. A wszystko to u wybrzeży Zatoki Perskiej... To po prostu trzeba zobaczyć - najlepiej popijając przy tym arabską herbatę.

fot. Archiwum prywatne

4. La Perle

Teatr La Perle to istne dzieło sztuki. Przedstawienia akrobatyczne, które się tam odbywają należą do najlepszych i najbardziej spektakularnych na całym świecie. Umiejętności aktorów, efekty specjalne, nagłośnienie... i scena zamieniająca się w trakcie przedstawienia w olbrzymie jezioro. To niezwykłe show zapamiętacie do końca życia!

fot. Archiwum prywatne

5. Hatta

Około 2 godzin jazdy samochodem od Dubaju, w samym sercu pustyni, znajdziecie olbrzymi park rozrywki, w którym możecie spróbować mnóstwa sportów ekstremalnych - od strzelania z łuku i rzucania siekierą do celu, po jazdę na rowerach po górach i pływanie kajakiem po lazurowym jeziorze ukrytym między górami.

fot. Archiwum prywatne

Jeśli marzy ci się chwila samotności, właśnie tutaj - w środku pustyni - możesz wykupić nocleg w niezwykle ekskluzywnych przyczepach kempingowych lub domkach. Ten księżycowy krajobraz po zachodzie słońca staje się naprawdę magiczny!

fot. Archiwum prywatne

6. SMCCU (The Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding)

To świetna atrakcja, której powinien doświadczyć absolutnie każdy z nas. Podczas wspólnego obiadu w Centrum Kultury możesz zadać prowadzącym dowolne, nawet najbardziej krępujące pytanie. Prowadzącymi są muzułmanie pochodzący z Dubaju.

W trakcie mojej wizyty w SMCCU pytaliśmy o to, co kobiety noszą pod burkami, dlaczego właściwie je noszą, na czym polega muzułmańska modlitwa, jak mieszkańcy Dubaju spędzają czas po pracy. A to wszystko podczas tradycyjnego, arabskiego lunchu (pączki z polewą daktylową były najlepsze!).

fot. Archiwum prywatne

7. Rejs Yellow Boat

To szansa na zobaczenie prawdziwych dzieł architektury - Burj al Arab, hotelu Atlantis zbudowanego na sztucznej wyspie w kształcie palmy, Dubai Eye, które jest większe niż to w Londynie!

fot. Archiwum prywatne

Rejs Yellow Boats przypadnie do gustu wszystkim osobom, które lubią adrenalinę - łódź pędzi z prędkością ok. 65 km/h! Ta atrakcja i te widoki nie mogą cię ominąć! Rejs Yellow Boat to również jedyna szansa, by zrobić zdjęcia całego miasta i zobaczyć rezydencję szejka. Uwierzysz, że w jego ogródku mieszka lew?!

fot. Archiwum prywatne

8. Golden Souk

Souk oznacza arabski bazar. Golden souk to... uliczka, w której sprzedawane jest jedynie złoto! Tak zdobnych wzorów biżuteryjnych nie widziałam nigdy wcześniej. Jest tam również największy pierścionek świata, który pobił rekord Guinessa.

fot. Archiwum prywatne

Idąc kawałek dalej trafisz na souk z perfumami, a za nim na souk z przyprawami. To jedno z atrakcyjniejszych miejsc dla turystów w całym mieście. Zanim jednak wybierzesz się na zakupy pamiętaj, że nie tylko w Egipcie i Tunezji należy się targować. Rób to również w Dubaju!

fot. Archiwum prywatne

9. Alserkal Avenue

To idealne miejsce dla wszystkich fanów sztuki. Na terenie starych magazynów znajduje się kino, manufaktura czekolady, kawiarnie i oczywiście mnóstwo galerii sztuki, w których można podziwiać prace artystów z całego świata.

10. Old Dubai

To prawdopodobnie najmłodsza starówka na świecie! W związku z tym, że Dubaj jest miastem liczącym jedynie około 60 lat i nie może pochwalić się zabytkowymi budowlami, dubajscy architekci postanowili zbudować od nowa tę dzielnicę, oczywiście w stylu imitującym odległe czasy. Sama musisz ocenić, co z tego wyszło :)

