Hundertwasserhaus przypomina domek z bajki. Kolorowe ściany, barwne mozaiki, kopuły, wieżyczki, ceramiczne kafelki, każde okno inne, z niektórych wyrastają drzewa, z niektórych zwisają pnącza. Rośliny na dachu, rośliny we wnękach. Żadnej symetrii, prostych linii i kątów. Pozorny chaos.

Reklama

Hundertwasserhaus dla jednych jest ładny, dla innych kiczowaty. Na pewno oryginalny i świetnie wychodzi na zdjęciach. Uważany za symbol postmodernistycznego Wiednia.

Hundertwasserhaus, czyli Dom Hundertwassera

Kilkupiętrowy budynek zajmuje powierzchnię 3550 mkw., mieści w sobie 50 mieszkań, kilka lokali użytkowych i kilkanaście tarasów z zielenią. Do zalesienia ich zużyto ponoć 900 ton ziemi. W całym budynku rośnie 250 drzew i krzewów. Niestety jego wnętrze nie zostało udostępnione dla zwiedzających, ponieważ jest zamieszkałe przez zwykłych lokatorów.

Budynek zbudowano w latach 1983–1985, a jego twórca nie wziął za projekt ani szylinga. Podczas budowy robotnicy nie mieli ściśle określonych wytycznych i mogli puścić wodze fantazji.

Artysta, który nie znosił prostych linii

Autorem tego niezwykłego kompleksu mieszkalnego był Friedensreich Hundertwasser, a właściwie Friedrich Stowasser (1928–2000), austriacki malarz, grafik, rzeźbiarz, performer, aktywista ochrony środowiska, znany przede wszystkim z unikalnych realizacji budowlanych. W swoich projektach, podobnie jak Gaudi, unikał regularności, symetrii, prostych linii i kątów. Fascynowała go spirala. Typowym elementem jego projektów były okna o różnych kształtach i rozmiarach. Do swoich budowli wprowadzał zieleń, m.in. w formie drzew rosnących na dachach i we wnękach ścian. Stosował odważne zestawienia kolorów, cebulowe złote kopuły i barokowe kolumny, a fasady zdobił ceramicznymi płytkami.

Zaprojektował łącznie ponad 50 kompleksów i pojedynczych budynków, z których zrealizowano ponad 30 w siedmiu krajach.

Gallery Village

Zbudowana na wzór Hundertwasserhaus, znajduje się po drugiej stronie ulicy, dokładnie vis-à-vis. To sklepiki, bary, miniglerie. Panuje tu pozornie artystyczny nieład. Jest kolorowo, bez kątów prostych i w zgodzie z naturą, z płynącym strumykiem włącznie. Toaleta w podobnym klimacie (płatna!). To wszystko przyprawia o lekki zawrót głowy. Ktoś nazwał to miejsce krasnalem ogrodowym Wiednia, ktoś inny był zachwycony.

Można tutaj napić się kawy, zjeść lody i kupić niestandardowe pamiątki. Pocztówki, plakaty, lampy, torebki, kubki, ramki do zdjęć, magnesy – wszystko w stylu szalonego domu.

Jak go znaleźć?

Hundertwasserhaus znajduje się przy Kegelgasse 34–38, na rogu ulic Kegelgasse i Löwengasse. Dojazd z centrum, Schwedenplatz U, tramwaj nr 1 do Hetzgasse i dalej pieszo 2 minuty.

KunstHaus Wien – Dom Sztuki

Znajduje się 400 m od Hundertwasserhaus. To muzeum zaprojektowane przez Hundertwassera powstało w dawnej fabryce mebli Thoneta. Jest tutaj wszystko, co charakterystyczne dla stylu artysty, czyli falujące linie, nierówne podłogi, fasada udekorowana barwnymi mozaikami, no i oczywiście rośliny. Na parterze znajduje się restauracja przypominająca ogród zimowy i sklep z pamiątkami, natomiast na piętrach mieszczą się sale wystawowe z obrazami i kilimami artysty. Zaprezentowano tu także makiety zrealizowanych projektów architektonicznych Hundertwassera. Uwagę zwracają m.in. modele ekologicznej spalarni śmieci w wiedeńskiej dzielnicy Spittelau i kościoła św. Barbary w Birnbach.

Jak go znaleźć?

KunstHaus Wien znajduje się przy Unteren Weissgerberstrasse 13.

Dojazd z centrum metrem do stacji Landstrasse.

Otwarte codziennie od 10.00 do 18.00

bilet 12 euro

Kolorowa spalarnia śmieci

Mając trochę czasu, warto podjechać również na Spittelau, aby zobaczyć słynną spalarnię śmieci. Przez cztery lata Hundertwasser pracował nad zmianą tej ponurej budowli. W efekcie powstały barwne fasady, złota kula na kominie, zielony dach i obsadzone drzewami zadaszenie przed głównym budynkiem. Obecnie spalarnia w Spittelau jest postrzegana jako przykład harmonii człowieka, natury i nauki. Wrosła w krajobraz Wiednia, tak jak diabelski młyn na Praterze.

Jak ją znaleźć?

Müllverbrennungsanlage Spittelau, Spittelauer Lände 45.

Dojazd z centrum metrem do Spittelau, dalej pieszo ok. 5 minut.

Reklama

Tu znajdziesz więcej propozycji ciekawych miejsc do obejrzenia.